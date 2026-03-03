حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية فوق مدينة النبطية جنوب لبنان

أكد حزب الله، أنه أسقط مسيرة إسرائيلية فوق مدينة النبطية جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية .

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في لبنان بسبب تصاعد الأعمال العدائية.

تواصل إسرائيل شن غارات جوية، لا سيما على الضواحي الجنوبية لبيروت وجنوب البلاد، بعد إصدار تحذيرات بالإخلاء للسكان.

قال بابار بلوش، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "وردت أنباء عن نزوح كثيف في أجزاء من جنوب لبنان، والبقاع، والضواحي الجنوبية لبيروت، بعد أن أصدرت إسرائيل تحذيرات بالإخلاء لسكان أكثر من 53 قرية لبنانية، وشنت غارات جوية مكثفة على جميع أجزاء لبنان الثلاثة".