سفير مصر ببيروت: العمل الدبلوماسي الملاذ الوحيد لحماية استقرار لبنان والحفاظ على سيادته

قال السفير المصري لدى لبنان علاء موسى إن العمل الدبلوماسي هو الملاذ الوحيد لحماية واستقرار لبنان والحفاظ على سيادته، مؤكدا دعم مصر وتأييدها لقرارات الدولة اللبنانية، ورفضها لأي عمل خارج إطار الشرعية اللبنانية.

وأضاف موسى - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب اللقاء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون - أن اللجنة الخماسية ملتزمة بدعم الجيش اللبناني، وأن انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الداخلية والذي كان مقررا عقده في مارس الحالي لم يتم إلغاؤه ولكن تم تأجيله في الوقت الذي تسمح فيه الظروف.

وتابع أن الجيش اللبناني سيستمر في تنفيذ خطته في المرحلة الثانية ولا تراجع عنه.