وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
أخبار البلد

وزير الكهرباء يطمئن المصريين: مفيش انقطاع في الكهرباء الصيف المقبل

وفاء نور الدين

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد أي خطط لتخفيف الأحمال أو قطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف المقبل، مشددًا على أن الوزارة استعدت مبكرًا لمواجهة زيادة معدلات الاستهلاك.

اجتماع الحكومة:

وأضاف وزير الكهرباء خلال المؤتمر الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن هناك استراتيجية للدولة حتى عام  2040 تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة (المتجددة) في مزيج الطاقة إلى أكثر من 65%، مع التخطيط لترشيد استهلاك الطاقة.

وفي ظل مشهد إقليمي متسارع التوترات وأجواء ضبابية حول أمد الصراعات الجارية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقرار الخدمات الأساسية وتوافر السلع في الدولة المصرية.

وفي رسائل حاسمة حملت مزيجاً من الطمأنة والمكاشفة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة انتقلت من مرحلة "رد الفعل" إلى التخطيط الاستباقي عبر سيناريوهات مرنة، معلناً بوضوح انتهاء عهد تخفيف الأحمال الكهربائية للأبد، بالتوازي مع ضربة استباقية للمتلاعبين بالأسواق؛ وشدد على أن يد القانون ستطال كل من يمارس الاحتكار، لضمان وصول السلع الاستراتيجية المؤمنة بالكامل إلى كل بيت مصري دون مغالاة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم نشرف بوجود وزراء الكهرباء والبترول والتموين والمالية والاعلام في المؤتمر الصحفي .

وأضاف مدبولي، أن مصر حرصت على احتواء الأزمة والتصعيد منذ بدايتها لافتا ان مصر موقفها واضح بشأن هذه الحرب وهي وقف الحرب و العودة للتفاوض، مشيرا إلى أن مصر ليس بعيد عن هذه الأحداث وتأثر بكل عواقب الحرب من كل الاتجاهات. 

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع الرتش من منطقة بلال بن رباح وعمر بن عبد العزيز بحي الزهور

محافظ بورسعيد يؤكد الدفع بمزيد من المعدات والعمالة لتكثيف الجهود لإزالة تراكمات الردش

فعاليات متنوعة بمراكز الشباب بالمنيا

المنيا .. تنفيذ 532 فعالية متنوعة بمراكز الشباب خلال شهر رمضان

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر في أول لقاء مع المواطنين: مشكلاتكم محل اهتمامي| صور

بالصور

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

