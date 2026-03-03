وزير الكهرباء يطمئن المصريين: مفيش انقطاع في الكهرباء الصيف المقبل

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد أي خطط لتخفيف الأحمال أو قطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف المقبل، مشددًا على أن الوزارة استعدت مبكرًا لمواجهة زيادة معدلات الاستهلاك.

اجتماع الحكومة:

وأضاف وزير الكهرباء خلال المؤتمر الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن هناك استراتيجية للدولة حتى عام 2040 تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة (المتجددة) في مزيج الطاقة إلى أكثر من 65%، مع التخطيط لترشيد استهلاك الطاقة.

وفي ظل مشهد إقليمي متسارع التوترات وأجواء ضبابية حول أمد الصراعات الجارية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقرار الخدمات الأساسية وتوافر السلع في الدولة المصرية.

وفي رسائل حاسمة حملت مزيجاً من الطمأنة والمكاشفة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة انتقلت من مرحلة "رد الفعل" إلى التخطيط الاستباقي عبر سيناريوهات مرنة، معلناً بوضوح انتهاء عهد تخفيف الأحمال الكهربائية للأبد، بالتوازي مع ضربة استباقية للمتلاعبين بالأسواق؛ وشدد على أن يد القانون ستطال كل من يمارس الاحتكار، لضمان وصول السلع الاستراتيجية المؤمنة بالكامل إلى كل بيت مصري دون مغالاة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم نشرف بوجود وزراء الكهرباء والبترول والتموين والمالية والاعلام في المؤتمر الصحفي .

وأضاف مدبولي، أن مصر حرصت على احتواء الأزمة والتصعيد منذ بدايتها لافتا ان مصر موقفها واضح بشأن هذه الحرب وهي وقف الحرب و العودة للتفاوض، مشيرا إلى أن مصر ليس بعيد عن هذه الأحداث وتأثر بكل عواقب الحرب من كل الاتجاهات.