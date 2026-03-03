بروتوكول بين القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء لتعزيز المنظومة الصحية

وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور علي الغمراوي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار الرقابية بين الجهتين، وتبادل الخبرات الفنية والمعلومات، بما يسهم في إحكام الرقابة على المنتجات ذات الصلة بالصحة العامة وضمان وصول منتجات آمنة وفعّالة إلى المواطنين.

يهدف البروتوكول إلى تنسيق الجهود في مجالات التفتيش والرقابة، وإجراء التحاليل المعملية، وتبادل البيانات الفنية، والتعاون بشأن المنتجات التي تتداخل اختصاصاتها بين الطرفين، بما يحقق سرعة وكفاءة في اتخاذ الإجراءات التنظيمية، ويعزز فاعلية المنظومة الرقابية، ويحد من تداخل الاختصاصات ويرتقي بالأداء المؤسسي.



وأكد الدكتور طارق الهوبي أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا عمليًا للتنسيق الفعّال بين الجهات الرقابية، ويجسد التزام الهيئة بتطبيق أحدث النظم والمعايير التنظيمية لحماية صحة وسلامة المواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن تعزيز التكامل المؤسسي مع هيئة الدواء يعكس التوجه نحو تطوير منظومة رقابية متكاملة وفعّالة تقوم على الحوكمة وكفاءة الأداء المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز ثقة المواطنين في جودة وسلامة المنتجات والخدمات الصحية.



من جانبه، أوضح الدكتور علي الغمراوي أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لتوحيد الرؤى والجهود بين الجهتين الرقابيتين، ويعكس حرص هيئة الدواء على تطوير منظومتها الرقابية وفق أحدث المعايير الدولية. وأكد أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الحوكمة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والجودة، وضمان وصول مستحضرات غذائية ودوائية آمنة وفعّالة إلى المواطن المصري، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويعزز ثقة الجمهور في المنظومة الصحية.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الجانبين على دعم المنظومة الرقابية المتكاملة وتطوير الأداء المؤسسي، بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين، ويرفع من جودة الخدمات والمنتجات الصحية والغذائية، ويدعم مسار الدولة نحو بناء منظومة صحية آمنة وفعّالة وفق أفضل المعايير الدولية.