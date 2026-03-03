قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 3-3-2026

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-3-2026 وهي:

 عيار 24:

 8,490 جنيهًا للبيع – 8,435 جنيهًا للشراء

 عيار 21:

 7,430 جنيهًا للبيع – 7,380 جنيهًا للشراء

 عيار 18:

 6,370 جنيهًا للبيع – 6,325 جنيهًا للشراء 

عيار 14: 

4,955 جنيهًا للبيع – 4,920 جنيهًا للشراء

 الأونصة: 264,115 جنيهًا للبيع – 262,335 جنيهًا للشراء الأونصة بالدولار: 5,314.06 دولار بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8,490 جنيهًا للبيع و8,435 جنيهًا للشراء، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 7,430 جنيهًا للبيع و7,380 جنيهًا للشراء. ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6,370 جنيهًا للبيع و6,325 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,955 جنيهًا للبيع و4,920 جنيهًا للشراء. كما بلغ سعر الأونصة 264,115 جنيهًا للبيع و262,335 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة بالدولار نحو 5,314.06 دولار،

