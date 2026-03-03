سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 3-3-2026

يقدم موقع صدي البلد اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-3-2026 وهي:

الأونصة: 264,115 جنيهًا للبيع – 262,335 جنيهًا للشراء الأونصة بالدولار: 5,314.06 دولار بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8,490 جنيهًا للبيع و8,435 جنيهًا للشراء، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 7,430 جنيهًا للبيع و7,380 جنيهًا للشراء. ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6,370 جنيهًا للبيع و6,325 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,955 جنيهًا للبيع و4,920 جنيهًا للشراء. كما بلغ سعر الأونصة 264,115 جنيهًا للبيع و262,335 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة بالدولار نحو 5,314.06 دولار،