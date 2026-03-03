قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني: دمرنا 35 مسيرة متطورة للعدو منذ بدء الحرب
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
اليمن يدين ويستنكر الهجوم الإيراني على مبنى سفارة الولايات المتحدة في الرياض

اليمن
اليمن
 أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني السافر الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية، وخرق فاضح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الثلاثاء، أن استهداف المقار الدبلوماسية يمثل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف، وفيينا للعلاقات الدبلوماسية، والقنصلية، وللمبادئ المستقرة في القانون الدولي التي تكفل الحصانة الكاملة للبعثات الدبلوماسية وموظفيها، وتحظر التعرض لها تحت أي ظرف.

وجددت الوزارة، إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية المتكررة التي طالت أعيانًا مدنية ومنشآت حيوية في كل من مملكة البحرين، ودول الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، بما يعكس نمطًا عدوانيًا ممنهجًا يستهدف أمن دول المنطقة واستقرارها، ويقوض السلم، والامن الدوليين.

وأكدت وزارة الخارجية، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة، ودعمها لحقها الأصيل في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

