اليمن يدين ويستنكر الهجوم الإيراني على مبنى سفارة الولايات المتحدة في الرياض

أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني السافر الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية، وخرق فاضح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الثلاثاء، أن استهداف المقار الدبلوماسية يمثل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف، وفيينا للعلاقات الدبلوماسية، والقنصلية، وللمبادئ المستقرة في القانون الدولي التي تكفل الحصانة الكاملة للبعثات الدبلوماسية وموظفيها، وتحظر التعرض لها تحت أي ظرف.

وجددت الوزارة، إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية المتكررة التي طالت أعيانًا مدنية ومنشآت حيوية في كل من مملكة البحرين، ودول الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، بما يعكس نمطًا عدوانيًا ممنهجًا يستهدف أمن دول المنطقة واستقرارها، ويقوض السلم، والامن الدوليين.

وأكدت وزارة الخارجية، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة، ودعمها لحقها الأصيل في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.