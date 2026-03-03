هل أقول الله أكبر مرتين عند القيام من السجود في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة قالت: "وأنا قايمة من السجود بقول الله أكبر، هل لما تقف وهتبدأ الركعة تقول تاني الله أكبر ولا الأولى تكفي؟"، مؤكدًا أن الصحيح أن ذكر "الله أكبر" هو ذكر انتقال، والانتقال يكون مع الحركة، فالذكر يُقال أثناء التحرك وليس بعد الاستقامة.

هل أقول الله أكبر مرتين عند القيام من السجود في الصلاة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المصلي يقول "الله أكبر" مع بداية الحركة أو في أثنائها حتى يكتمل الانتقال، فمثلاً عند السجود يقولها وهو ينزل، وليس بعد أن يصل إلى الأرض، وكذلك عند الرفع يقولها وهو يتحرك حتى يستقيم.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الوقوف له ذكره الخاص، فحين يقول المصلي "سمع الله لمن حمده" يكون ذلك أثناء الرفع من الركوع، أما بعد أن يستقيم قائمًا فذكر الوقوف هو "ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا"، وبالتالي لا يُقال الذكر بعد اكتمال الحركة، لأن لكل موضع ذكره.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الخطأ أن يؤخر المصلي التكبير حتى يستقر في الركوع أو السجود، بل الصواب أن يكون الذكر مع حركة الانتقال، بحيث إذا استقر في الركوع يبدأ في ذكر الركوع، وإذا استقر قائمًا يبدأ في ذكر القيام، مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك فصلاته صحيحة، لكن الأولى الالتزام بالسنة في مواضع الأذكار.