هل كبر السن عذر يبيح الفطر في رمضان .. دار الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الصيام يمثل فريضة إلهية واجبة على كل مسلم مستطيع وقادر على أدائه، سواء كان هذا المسلم شاباً أو كبيراً في السن، ذكراً كان أو أنثى، مشددة على أن المعيار الأساسي والأصيل في الأخذ برخصة الفطر في نهار رمضان لا يرتبط بالسن بصفة مطلقة، كما أنه لا يرتبط بمجرد وجود المرض بصفة مطلقة، بل يدور الحكم وجوداً وعدماً مع القدرة والاستطاعة.

وأوضحت الدار في تفصيل فتواها، أنه إذا كان المسلم كبيراً في السن ويعاني في الوقت ذاته من مرض قرر أهل التخصص من الأطباء أنه لا يُرجى شفاؤه، بحيث تجتمع عليه الشيخوخة والمرض بما يجعله غير قادر على تحمل مشقة صيام شهر رمضان، أو كان الصيام يلحق به ضرراً صحياً بيناً أو مشقة لا تُحتمل، وقد جاءت نصيحة الطبيب المختص له بضرورة عدم الصوم حفاظاً على حياته وصحته، ففي هذه الحالة يجب عليه شرعاً الإفطار ولا يجوز له إرهاق نفسه بما يضرها.

وأضافت دار الإفتاء أن من وجب عليه الإفطار في هذه الحالة المذكورة، تلزمه فدية شرعية وهي إطعام مسكين واحد عن كل يوم من الأيام التي أفطرها في نهار رمضان.

وفي الحالات التي يكون فيها الشخص غير مستطيع لإخراج هذه الفدية نظراً لظروف مادية صعبة كالإعسار أو الفقر الشديد، فقد أكدت الدار أن الفدية تسقط في حقه تماماً ولا يلزمه إخراجها؛ وذلك تأسيساً على القواعد الفقهية التي تقرر أن الفدية إنما وجبت في الأصل على القادر المتيسر مالياً، ولا تجب بأي حال من الأحوال على العاجز المتعسر الذي لا يجد قوتاً يفيض عن حاجته وحاجة عياله.