طريقة عمل السمبوسة بالفرن.. اترحمي من طرطشة الزيت

تعد السمبوسة من اشهر المقبلات في شهر رمضان، و تفضل كثير من ربات البيوت تحمير السمبوسة في الفرن كبديل أكثر أمانا، مع الحصول على قوام مقرمش ولون ذهبي قريب من نتيجة القلي.

السمبوسة

ويعد خبز السمبوسة على درجة حرارة مناسبة مع دهنها بطبقة خفيفة من الزيت يمنح قرمشة جيدة دون الحاجة إلى الغمر في الزيت.

طريقة عمل السمبوسة بالفرن.. اترحمي من طرطشت الزيت

وفيما يلي الخطوات الصحيحة لتحمير السمبوسة في الفرن:

احرصي على إغلاق أطراف السمبوسة بإحكام باستخدام خليط من الدقيق والماء لضمان التصاقها جيدا. كما يفضل أن تكون الحشوة باردة وجافة نسبيا، لتفادي تسرب السوائل أثناء الخبز.

بطني صينية الفرن بورق الزبدة، ثم رصي قطع السمبوسة مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة وأخرى لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوي.

ادهني وجه كل قطعة بطبقة خفيفة جدا من الزيت باستخدام فرشاة، أو استعيني برذاذ الزيت. هذه الخطوة ضرورية للحصول على لون ذهبي وقوام مقرمش مشابه للقلي.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وضعي الصينية في الرف الأوسط لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة. يفضل تقليب السمبوسة في منتصف الوقت لضمان تحمير الجانبين بشكل متساوي.

احسن طريقة لعمل السمبوسه

للحصول على لون أغمق وقرمشة أكبر، يمكن تشغيل الشواية لمدة دقيقتين في نهاية الخبز، مع المراقبة المستمرة لتجنب احتراقها.

بهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع بسمبوسة مقرمشة وشهية، مع تقليل كمية الدهون وتفادي مخاطر القلي التقليدي.

وفي النهاية، يعد تحمير السمبوسة في الفرن خيارا عمليا وآمنا يمنحك مذاقا شهيا وقواما مقرمشا دون عناء القلي أو مخاطره.

ومع الالتزام بالخطوات الصحيحة، يمكنك تقديم سمبوسة ذهبية مثالية تنافس في جودتها تلك المقلية، مع فائدة صحية أكبر وتنظيف أسهل للمطبخ.