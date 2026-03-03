قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
أخبار البلد

طريقة عمل السمبوسة بالفرن.. اترحمي من طرطشة الزيت

السمبوسة
السمبوسة

تعد السمبوسة من اشهر المقبلات في شهر رمضان، و تفضل كثير من ربات البيوت تحمير السمبوسة في الفرن كبديل أكثر أمانا، مع الحصول على قوام مقرمش ولون ذهبي قريب من نتيجة القلي.

السمبوسة

ويعد خبز السمبوسة على درجة حرارة مناسبة مع دهنها بطبقة خفيفة من الزيت يمنح قرمشة جيدة دون الحاجة إلى الغمر في الزيت. 

طريقة عمل السمبوسة بالفرن.. اترحمي من طرطشت الزيت

وفيما يلي الخطوات الصحيحة لتحمير السمبوسة في الفرن:

احرصي على إغلاق أطراف السمبوسة بإحكام باستخدام خليط من الدقيق والماء لضمان التصاقها جيدا. كما يفضل أن تكون الحشوة باردة وجافة نسبيا، لتفادي تسرب السوائل أثناء الخبز.

السمبوسة

بطني صينية الفرن بورق الزبدة، ثم رصي قطع السمبوسة مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة وأخرى لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوي.

ادهني وجه كل قطعة بطبقة خفيفة جدا من الزيت باستخدام فرشاة، أو استعيني برذاذ الزيت. هذه الخطوة ضرورية للحصول على لون ذهبي وقوام مقرمش مشابه للقلي.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وضعي الصينية في الرف الأوسط لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة. يفضل تقليب السمبوسة في منتصف الوقت لضمان تحمير الجانبين بشكل متساوي.

احسن طريقة لعمل السمبوسه

السمبوسة

للحصول على لون أغمق وقرمشة أكبر، يمكن تشغيل الشواية لمدة دقيقتين في نهاية الخبز، مع المراقبة المستمرة لتجنب احتراقها.

بهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع بسمبوسة مقرمشة وشهية، مع تقليل كمية الدهون وتفادي مخاطر القلي التقليدي.

وفي النهاية، يعد تحمير السمبوسة في الفرن خيارا عمليا وآمنا يمنحك مذاقا شهيا وقواما مقرمشا دون عناء القلي أو مخاطره. 

ومع الالتزام بالخطوات الصحيحة، يمكنك تقديم سمبوسة ذهبية مثالية تنافس في جودتها تلك المقلية، مع فائدة صحية أكبر وتنظيف أسهل للمطبخ.

