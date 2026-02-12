قبل رمضان.. أفكار مبتكرة لحشوات السمبوسة تزين سفرتك في دقائق

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ ربات البيوت في التحضير لقائمة الأكلات الأساسية على مائدة الإفطار، وتتصدر السمبوسة المشهد كواحدة من أشهر وأحب المقبلات الرمضانية. وتتنوع حشوات السمبوسة بين التقليدية والمبتكرة، ما يمنح كل أسرة فرصة للتجديد وإرضاء جميع الأذواق.

في السطور التالية، نستعرض طريقة عمل أشهر حشوات السمبوسة بخطوات سهلة وسريعة:

أولًا: حشوة اللحمة المفرومة

المكونات:

لحمة مفرومة – بصلة مفرومة – ملح – فلفل أسود – بهارات لحمة – رشة قرفة – ملعقة سمن أو زيت.

الطريقة:

يشوح البصل في السمن حتى يذبل، ثم تضاف اللحمة وتقلب جيدًا حتى يتغير لونها. تتبل بالملح والفلفل والبهارات والقرفة، وتترك حتى تنضج تمامًا ثم ترفع من على النار وتترك لتبرد قبل الحشو.

ثانيًا: حشوة الدجاج

المكونات:

صدور دجاج مسلوقة ومفرومة – بصلة صغيرة – فلفل ألوان – ملح – فلفل – بابريكا – ملعقة زيت.

الطريقة:

يشوح البصل في الزيت، ثم يضاف الفلفل الألوان ويقلب، بعدها يضاف الدجاج المتبل ويقلب الخليط لدقائق حتى تتجانس المكونات.

ثالثًا: حشوة الجبن

المكونات:

جبنة رومي مبشورة – جبنة موتزاريلا – جبنة فيتا – بقدونس مفروم.

الطريقة:

تخلط أنواع الجبن مع البقدونس، ويمكن إضافة رشة فلفل أسود، وتحشى السمبوسة مباشرة دون طهي.

رابعًا: حشوة الخضار

المكونات:

جزر مبشور – بسلة – ذرة – فلفل ألوان – بصلة – ملح – فلفل – بهارات – ملعقة زيت.

الطريقة:

تشوح الخضروات في الزيت مع البصل، وتتبل جيدًا وتترك حتى تنضج مع الاحتفاظ بقوامها المقرمش.

وتبقى السمبوسة من الأطباق التي لا يختلف عليها أفراد الأسرة، ومع تنوع الحشوات يمكن تقديمها يوميًا بشكل مختلف دون ملل، لتظل نجمة المائدة الرمضانية بلا منازع.