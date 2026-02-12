قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
رئيس الوزراء يُكرم الوزراء السابقين.. ويؤكد: نستكمل ما تم بناءه
الإفتاء: يحرم اتخاذ التسوّل مهنة يتكسب منها الإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل رمضان.. أفكار مبتكرة لحشوات السمبوسة تزين سفرتك في دقائق

السمبوسة
السمبوسة
ريهام قدري

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ ربات البيوت في التحضير لقائمة الأكلات الأساسية على مائدة الإفطار، وتتصدر السمبوسة المشهد كواحدة من أشهر وأحب المقبلات الرمضانية. وتتنوع حشوات السمبوسة بين التقليدية والمبتكرة، ما يمنح كل أسرة فرصة للتجديد وإرضاء جميع الأذواق.

في السطور التالية، نستعرض طريقة عمل أشهر حشوات السمبوسة بخطوات سهلة وسريعة:

أولًا: حشوة اللحمة المفرومة

المكونات:
لحمة مفرومة – بصلة مفرومة – ملح – فلفل أسود – بهارات لحمة – رشة قرفة – ملعقة سمن أو زيت.

الطريقة:
يشوح البصل في السمن حتى يذبل، ثم تضاف اللحمة وتقلب جيدًا حتى يتغير لونها. تتبل بالملح والفلفل والبهارات والقرفة، وتترك حتى تنضج تمامًا ثم ترفع من على النار وتترك لتبرد قبل الحشو.

ثانيًا: حشوة الدجاج

المكونات:
صدور دجاج مسلوقة ومفرومة – بصلة صغيرة – فلفل ألوان – ملح – فلفل – بابريكا – ملعقة زيت.

الطريقة:
يشوح البصل في الزيت، ثم يضاف الفلفل الألوان ويقلب، بعدها يضاف الدجاج المتبل ويقلب الخليط لدقائق حتى تتجانس المكونات.

ثالثًا: حشوة الجبن

المكونات:
جبنة رومي مبشورة – جبنة موتزاريلا – جبنة فيتا – بقدونس مفروم.

الطريقة:
تخلط أنواع الجبن مع البقدونس، ويمكن إضافة رشة فلفل أسود، وتحشى السمبوسة مباشرة دون طهي.

رابعًا: حشوة الخضار

المكونات:
جزر مبشور – بسلة – ذرة – فلفل ألوان – بصلة – ملح – فلفل – بهارات – ملعقة زيت.

الطريقة:
تشوح الخضروات في الزيت مع البصل، وتتبل جيدًا وتترك حتى تنضج مع الاحتفاظ بقوامها المقرمش.

وتبقى السمبوسة من الأطباق التي لا يختلف عليها أفراد الأسرة، ومع تنوع الحشوات يمكن تقديمها يوميًا بشكل مختلف دون ملل، لتظل نجمة المائدة الرمضانية بلا منازع.

شهر رمضان المبارك رمضان كريم السمبوسة حشوات السمبوسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

ترشيحاتنا

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة.. شاهد

الوذمة

عشبة غير متوقعة تعالج احتباس السوائل والضغط

الهالات السوداء

أسباب غير متوقعة لظهور الهالات السوداء

بالصور

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد