صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا

أكد طه رابح رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن جزءا من مقتنيات المعهد أثرية ومسجلة في اليونسكو .



وقال طه رابح في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" الشبكة القومية للزلازل شهدت تطورا كبيرا ولدينا 3 مستويات لرصد الزلازل والاهتزازات الأرضية ".



وأكمل طه رابح :" لدينا 100 محطة موزعة على مستو الجمهورية لرصد الزلازل والاهتزازات والتحركات الأرضية ".



وتابع طه رابح :" لدينا محطات عجلة زلزالية عالية التقنية حول السد العالي و محطة الضبعة ".

وأكمل طه رابح :" هناك مقترحات لعمل محطات لتسريع عملية الإنذار المبكر للمنشآت ذات الأهمية القصوى ".

ولفت طه رابح :" عندما حدث تقدم كبير في عمليات الرصد الزلزالي بدانا نرصد أي هزة أرضية تحدث ومعظم الزلازل التي تحدث في مصر قوتها تتراوح بين 4 و 5 درجة على مقياس ريختر ".

وتابع طه رابح :" العالم الهولندي الذي يتنبأ بحدوث الزلازل حديثه غير علمي وهو شخص منجم وصانع تريند ولا علاقة له بالعلم والجيولوجيا ".

