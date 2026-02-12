قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان استقبال شهر رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

عدد أيام رمضان
إسلام خالد

كشف معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الحسابات الفلكية الخاصة بشهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن عدد أيام شهر رمضان سيكون 29 يومًا، وأن أول أيام الصيام يوافق يوم الخميس 19 فبراير، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة التي يجريها المعهد سنويًا لتحديد بدايات الأشهر الهجرية.

عدد أيام شهر رمضان

تزداد معدلات البحث عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حول موعد أول أيام رمضان وعدد أيام الشهر الكريم، ما يجعل هذه المعلومات محل اهتمام واسع لدى المواطنين.

هلال شهر رمضان

أوضح معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر رمضان سيولد فلكيًا قبل غروب شمس يوم الرؤية، وأن اليوم التالي سيكون هو غرة شهر رمضان المبارك.

وأكد المعهد أن هذه الحسابات تتم باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية، مشيرًا إلى أن نسبة دقتها مرتفعة للغاية، إذ تعتمد على أسس علمية دقيقة في حساب حركة الشمس والقمر.

عدد أيام شهر رمضان 29 يومًا

وبحسب البيان الصادر عن معهد البحوث الفلكية، فإن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا فقط، وهو ما يعني أن الشهر سيكتمل دون الحاجة إلى إتمامه 30 يومًا، وفقًا للحسابات الفلكية المسبقة.

ويختلف عدد أيام شهر رمضان من عام لآخر، إذ يتراوح بين 29 و30 يومًا، بحسب الدورة القمرية ورؤية الهلال، ويعد إعلان عدد أيام رمضان من المعلومات التي تهم قطاعات واسعة من المواطنين، خاصة في ما يتعلق بترتيبات العمل، والإجازات، والاستعدادات لشهر الصيام.

أول أيام رمضان الخميس 19 فبراير

وأشار المعهد إلى أن الخميس 19 فبراير سيكون أول أيام شهر رمضان وأول أيام الصيام، وفقًا للحسابات الفلكية. 

ويأتي ذلك بعد ثبوت ولادة الهلال فلكيًا في الموعد المحدد، بما يسمح برؤيته وفق الشروط الفلكية المناسبة.

ومن المقرر أن تقوم الجهات الشرعية المختصة باستطلاع هلال شهر رمضان في يوم الرؤية للتأكيد الرسمي، إذ يظل الإعلان النهائي لبداية الشهر من اختصاص دار الافتاء المصرية.

استعدادات المواطنين لشهر رمضان

ومع إعلان موعد أول أيام رمضان وعدد أيامه، يبدأ المواطنون في الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، سواء من خلال تجهيز مستلزمات الشهر أو تنظيم مواعيد العمل والعبادات. 

كما تستعد المؤسسات الحكومية والخاصة لوضع جداول العمل المناسبة خلال فترة الصيام.

ويعد شهر رمضان من أهم الشهور في العالم الإسلامي، حيث يجمع بين الصيام والعبادة وصلة الرحم، إضافة إلى الأجواء الروحانية التي تميزه عن باقي شهور العام.

أهمية الحسابات الفلكية في تحديد الأشهر الهجرية

تلعب الحسابات الفلكية دورًا مهمًا في تقليل الجدل حول بدايات الشهور القمرية، إذ توفر رؤية علمية واضحة تستند إلى حسابات دقيقة لحركة الأجرام السماوية. 

ويحرص معهد البحوث الفلكية سنويًا على إعلان تفاصيل هذه الحسابات قبل حلول شهر رمضان بفترة كافية، لتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين ووسائل الإعلام.

وفي ظل تزايد الاهتمام بمتابعة موعد أول أيام رمضان 2026 وعدد أيام شهر رمضان 29 يومًا، تبقى الحسابات الفلكية مؤشرًا مهمًا يساعد في تنظيم الاستعدادات للشهر الكريم، في انتظار الإعلان الرسمي بعد استطلاع الهلال.

وبذلك، تشير التقديرات الفلكية إلى أن المسلمين في مصر سيبدؤون صيامهم يوم الخميس 19 فبراير، على أن يكون رمضان هذا العام 29 يومًا، وفق ما كشفه معهد البحوث الفلكية وفقا للحسابات الفلكية.

