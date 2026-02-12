لو هفك الشوق.. رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد فوز الزمالك

حقق فريق الزمالك فوزاً مستحقاً على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة القوية التي جرت بينهما امس الاربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

وكتب الإعلامي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك “رجوع الكبير لمكانه الطبيعي، لو هفك الشوق أنا مستنيك فوق، خودها مني ومتراجعش ورايا الزمالك بطل الدوري السنادي وكمان بطل الكونفدرالية وزود عليهم بطل كاس مصر”.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدورى

بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى برصيد31 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا المتصدر، فى المقابل يقع سموحة فى المركز السادس برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة حاسمة مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية الافريقية يوم السبت الموافق 14 فبراير الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

حظوظ الزمالك في التأهل للدور القادم

يذكر أن القلعة البيضاء لا بديل له عن الفوز في مباراة كايز تشيفز لحسم بطاقة التأهل للدور القادم بعد الخسارة بهدف امام زيسكو يونايتد الزامبي.