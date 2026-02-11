نوتنجهام فورست يتعادل مع وولفرهامبتون سلبيا في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة نوتنجهام فورست ووولفرهامبتون، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل نوتنجهام فورست كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: نيكو ويليامز - موراتو - نيكولا ميلينكوفيتش - أولا أينا.

خط الوسط: أليوت أندرسون - إبراهيما سنجاري - كالوم هودسون - مورجان جييس وايت - أوماري هاتشينسون.

خط الهجوم: لورينزو لوكا.

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: خوسيه سا.

خط الدفاع: بيرسون موسكيرا - سانتياجو بوينو - لاديسلاف كريتشي.

خط الوسط: رودريجو جوميز - جواو جوميز - أنخيل جوميز - هوجو بوينو.

خط الهجوم: ماتيوس ماني - أدم أرمسترونج - تولو أروكوداري.

ويحتل فريق نوتنجهام فورست المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة من جدول الترتيب، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز الأخير برصيد 9 نقاط..