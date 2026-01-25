نوتنجهام فورست يهزم برينتفورد 2-0 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق نوتنجهام فورست على نظيره برينتفورد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إيجور جيسوس الهدف لصالح فريق نوتنجهام فورست في الدقيقة 12.

وشهدت الدقيقة 37، تغييران لصالح فريق برينتفورد بخروج كل من كريستوفر ايبيير وميكيل دامسجارد ودخول كل من سيب فان دي بيرج ودانجوا واتارا.

وفي الشوط الثاني، أضاف تايوو أونيي الهدف الثاني لفريق نوتنجهام فورست في الدقيقة 79.

ويحتل فريق برينتفورد المركز الثامن برصيد 33 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.