فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

هاجم الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج على مسؤليتي، حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :" حسيت النهاردة فى ماتش الأهلى والترجى إن الحكم نسخة من بكاري جاساما (فاسد) وغير عادل وضد الأهلى، معرفش هل احساسى صح والا ايه ؟

‏حكم لا يصلح للتحكيم . فساد في فساد ومجاملات للأسف سقوط التحكيم الأفريقى.

‏باذن الله سنفوز فى القاهرة .



تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة في مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر خارج أرضه أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

الخسارة لم تكن مجرد نتيجة سلبية للمارد الأحمر قبل لقاء الإياب المنتظر في القاهرة بل حملت في طياتها عدة مؤشرات فنية وإحصائية تثير القلق داخل أروقة القلعة الحمراء خاصة في ظل تراجع الفاعلية الهجومية وظهور بعض الثغرات الدفاعية التي لم تكن معتادة على الفريق في السنوات الأخيرة.