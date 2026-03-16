"3 مرات مفيش فايدة ".. مهيب عبد الهادي ينفعل بسبب اتجاه الأهلي لتغيير توروب

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على أنباء تفكير مجلس إدارة النادي الأهلي في تغيير المدير الفني القلعة الحمراء بشكل مستمر.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هو كل شوية الأهلي يجيب مدير فني ويحط شرط جزائي ياخد عقده بالكامل "3 مرات مفيش فايدة ".

وكان قد هاجم الإعلامي كريم رمزي، توروب ولاعبي فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، عقب الخسارة من الترجي التونسي.

وكتب كريم رمزي عبر حسابه علي فيسبوك "حكم سيء ومستفز مبدئيا، بس تشكيلة الأهلي دي المفروض تكسب برة وجوا وتصنع اكبر كم من الفرص في كل مباراة ببساطة توروب هيخرج الأهلي من الموسم بلا بطولات ويمكن بلا مركز مؤهل لدوري الأبطال.

واوضح "مهما كانت الخسارة المالية القريبة مش هتبقى اسوأ من خسارة مالية بعيدة بالفوز بدوري الابطال والمشاركة في الانتركونتينتال ومونديال الأندية.

واشار "لازم الأهلي يتخلص فورا من توروب .. مفيش تكتيك مفيش شغل فني مفيش ضغط هجومي مفيش خروج جيد بالكرة.. ده مبيتعملش بموهبة اللاعبين لوحدها ده بيتعمل بشغل تكتيك في التدريبات وده مبيحصلش.

وسقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. .