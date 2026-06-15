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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الوزراء العماني يرحب بالتفاهم بين أمريكا وإيران

اجتماع مجلس الوزراء العماني
اجتماع مجلس الوزراء العماني
الديب أبوعلي

رحب مجلس الوزراء العماني بالتفاهم، الذي تمّ بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة، وخاصةً ما قامت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية من دور بنّاء لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها.

كان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أصدر فجر الإثنين، بياناً موجهاً إلى الشعب الإيراني، كشف فيه عن استكمال الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر من المفاوضات المكثفة التي جرت بين الجانبين.

وأكد المجلس، أن التفاهم تم التوصل إليه عقب جولات تفاوض وصفها بـ"الشاقة والمعقدة"، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء بدعم مؤسسات الدولة ومساندة الشعب الإيراني، لينهي مرحلة من التصعيد العسكري والتوتر الإقليمي.

إيران تعلن انتهاء الحرب 

وبحسب البيان، فإن جميع العمليات العسكرية ستتوقف بصورة فورية ودائمة اعتباراً من الليلة نفسها، بما يشمل مختلف الجبهات، وفي مقدمتها الساحة اللبنانية، إلى جانب إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران بشكل كامل وفوري.

وأوضح المجلس أن مراسم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم ستجرى يوم الجمعة الموافق 19 يونيو، فيما ستُستأنف لاحقاً المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بعد تنفيذ الطرف الآخر للالتزامات الواردة في المذكرة.

كما عبرت طهران عن تقديرها للدور الذي لعبته باكستان وقطر في دعم جهود الوساطة، مثمنة كذلك مساهمات السعودية وتركيا في تهيئة الظروف التي أفضت إلى هذا التفاهم.

وجاء البيان بعد إعلان التليفزيون الإيراني رسمياً التوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن وافقت على إنهاء الحرب.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيراً إلى فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون رسوم مرور، والرفع الفوري للحصار البحري، قبل أن يكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية... تهانينا للجميع".

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