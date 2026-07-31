قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بتهديد أمه وشقيقه للحصول علي أموال لشراء مخدرات .

أكدت الأجهزة الأمنية فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض بتهديد آخر وإحدى السيدات بالإسكندرية بإلحاق الأذى بهما لرفضهما إعطائه مبلغ مالى.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليهما (ربة منزل ، نجلها "مصاب بجرح قطعى بالرقبة" – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) وبسؤالهما قررا بتضررهما من الظاهر بمقطع الفيديو "نجل الأولى ، وشقيق الثانى من الأم" لقيامه بالتعدى عليهما بالسب وتهديدهما بإلحاق الأذى بهما ، وإحداث إصابة شقيقه لرفضهما إعطائه مبلغ مالى لشراء المواد المخدرة.

أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.