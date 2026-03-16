وزارة التربية والتعليم تبحث تطوير منظومة شكاوى المعلمين

اجتمع دكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، بمسؤولي التواصل بالمديريات ، وذلك عبر تطبيق Microsoft Teams

وقد أدار اللقاء الدكتور أكرم توني عضو المكتب الفني بالإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، بحضور ومشاركة الدكتور محمود حجاج، وبمشاركة مسؤولي التواصل والدعم بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بمنظومة الشكاوي الخاصة بالإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين وما شهدته من تحديثات، إلى جانب مناقشة آليات التعامل مع المنظومة والتحديات التي قد تواجه مسؤولي التواصل بالمديريات في هذا الإطار.

واستهدف اللقاء صقل قدرات مسؤولي التواصل بالمديريات في التعامل مع منظومة الشكاوى بكفاءة وفاعلية، حيث استعرض الدكتور أكرم توني الآليات والطرق المثلى للتعامل مع الشكاوى والرد عليها، وآلية إعداد التقرير الشهري، مع عرض إحصائية للمشكلات الواردة إلى المديريات التعليمية وسبل التعامل معها.

وفي ختام اللقاء، أجاب الدكتور محمود حجاج والدكتور أكرم توني عن تساؤلات السادة مديري التواصل والدعم بالمديريات التعليمية، حيث تم الاستماع إلى استفساراتهم ومناقشة عدد من الملاحظات والتحديات المطروحة، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتعزيز فاعلية منظومة الشكاوى.

وقد جاء اللقاء في أجواء رمضانية مميزة، استمرت لأكثر من ساعتين من الحوار المثمر وتبادل الخبرات بين الإدارة العامة ومسؤولي التواصل بالمديريات، بما يعكس حرص وزارة التربية والتعليم على دعم منظومة التواصل وتعزيز كفاءة العمل لخدمة المعلمين على مستوى الجمهورية.

وعلى جانب آخر ، يذكر انه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الرضا الوظيفي للمعلمين، ومراعاة للمعلمين المطبق عليهم المادة ٨٨ من القانون رقم ١٦٩ لسنه ٢٠٢٥، بتنظيم إجراءات انهاء خدمة وملفات المعلمين عند بلوغ سن التقاعد في ١ / ٩، وعدم رغبتهم في الإستبقاء نظراً لظروفهم المرضية، وعدم تمكينهم من الممارسة الفعلية للتدريس بالفصول،

تم تشكيل لجنة بقرار وزاري برئاسة نادية عبدالله، مستشار وزير التربية والتعليم والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، لفحص جميع الملفات والعرض على السلطة المختصة.