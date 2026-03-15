شهادة خبرة| التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بمهارات المستقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في في مصر ، هي مدارس للمتميزين حيث تقدم تعليما تقنيا بمعايير عالمية وفرصا مستقبلية واعدة ، مشيرةً إلى أنه يتم اختيار طلابها وفقا لمعايير دقيقة ، مع توفير بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وإعداد كوادر قادرة على المنافسة .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تضمن مشاركة الطلاب في المسابقات الدولية ، وتمثيل مصر في المنافسات المهارية العالمية ، وتنمية روح الابتكار والتنافس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية ، وتمكن الطالب من الحصول على البكالوريا التكنولوجية ، وشهادة خبرة معتمدة من الشريك الصناعي ، وشهادة اعتماد دولي في التخصص

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية من مميزاتها أن مناهجها ذات معايير دولية ، وتحقق الجودة في التعليم والتدريب ، وتعتمد على شراكات مع كبرى الشركات والمصانع .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تقدم تخصصات حديثة مثل : الذكاء الاصطناعي و تكنولوجيا المعلومات ، والميكاترونكس الصناعات المتقدمة ، والطاقة الجديدة والمتجددة ، والاتصالات والأنظمة الرقمية

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بمهارات المستقبل مثل دراسة الارشاد والتوجيه المهني ، وتنمية مهارات ريادة الأعمال ، كما تهتم بإعداد الطالب لإنشاء مشروعاتهم الخاصة ، بالإضافة إلى دمج مفاهيم الاستدامة في المناهج ، وتشجيع الابتكار في مجالات الطاقة والبيئة ، وتهيئة الطلاب لوظائف الاقتصاد الأخضر .

وعلى جانب آخر ، كان قد وقع الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المناهج الدراسية وتنمية قدرات المعلمين والمدربين، بما يضمن إعداد طلاب قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية والابتكار.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التكامل بين الجامعات والمدارس الفنية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتنفيذ أنشطة بحثية مشتركة، بما يدعم الابتكار ويرتقي بكفاءة العملية التعليمية وفق رؤية مصر 2030.

