مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قرارات نهائية الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، موضحة ما يلي :

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

  •  امتحان اللغة العربية 2026  : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الكيمياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الأحياء 2026 :  46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الفيزياء 2026 :  46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

  •  امتحان اللغة العربية 2026  : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الرياضيات التطبيقية 2026 : 20 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 18 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الرياضيات البحتة 2026 : 20 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 18 اختيار من متعدد )
  •  اللغة الأجنبية الأولى : 42 سؤال ( 3 أسئلة مقالية + 39 اختيار من متعدد)
  •  امتحان الكيمياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الفيزياء 2026 :  46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

  •  امتحان اللغة العربية 2026  : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )
  •  اللغة الأجنبية الأولى : 42 سؤال ( 3 أسئلة مقالية + 39 اختيار من متعدد)
  •   امتحان التاريخ 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الجغرافيا 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  الإحصاء : 35 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 33 اختيار من متعدد )

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول .. موعد البداية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلانه قريباً لطلاب الصف الثالث الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 بجميع محافظات الجمهورية .

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026  اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026

بينما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف

