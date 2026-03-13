مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قرارات نهائية الآن

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، موضحة ما يلي :

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

امتحان اللغة العربية 2026 : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )

امتحان الكيمياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

امتحان الأحياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

امتحان الفيزياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

امتحان اللغة العربية 2026 : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )

امتحان الرياضيات التطبيقية 2026 : 20 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 18 اختيار من متعدد )

امتحان الرياضيات البحتة 2026 : 20 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 18 اختيار من متعدد )

اللغة الأجنبية الأولى : 42 سؤال ( 3 أسئلة مقالية + 39 اختيار من متعدد)

امتحان الكيمياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

امتحان الفيزياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

امتحان اللغة العربية 2026 : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )

اللغة الأجنبية الأولى : 42 سؤال ( 3 أسئلة مقالية + 39 اختيار من متعدد)

امتحان التاريخ 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

امتحان الجغرافيا 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

الإحصاء : 35 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 33 اختيار من متعدد )

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول .. موعد البداية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلانه قريباً لطلاب الصف الثالث الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 بجميع محافظات الجمهورية .

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026

بينما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026