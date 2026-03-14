رئيس التحرير
طه جبريل
خالد عبد الحكم رئيسا لإمتحانات الثانوية العامة 2026

ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتكليف خالد عبد الحكم رئيس الادارة المركزية لشئون الامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، ليكون رئيساً ل امتحانات الثانوية العامة 2026

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكليف الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات ليكون نائبا لرئيس امتحانات الثانوية العامة 2026.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 قريباً خلال أيام .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول .. موعد البداية

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026  اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

ومن المقرر أن يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  •  اللغة العربية
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  • الأحياء 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، فمن المقرر ان يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى  
  •  الرياضيات 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

 جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

وبالنسبة لـ  جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، فمن المقرر أن يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  •  التاريخ 
  • الجغرافيا 
  • الإحصاء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

نتنياهو يصلي عند حائط المبكى

بعد تصريحات نتنياهو عن مجيء المسيح المخلّص .. لماذا ينتظره اليهود في ظل الحرب مع إيران؟

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

الزمالك

تعليق ناري من عامر العمايرة خبير اللوائح على عقوبة رابطة الأندية ضد الزمالك

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟

ترشيحاتنا

أدعية ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان

أدعية ليلة القدر والعشر الأواخر .. 7 كلمات تعتقك من النار واظب عليها

الدعاء

دعاء يوم 24 رمضان.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

القرآن الكريم

الأزهر يواصل حملة وعي .. ويرد على شبهة التفريق بين «الكتاب» و«القرآن»

بالصور

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

فيديو

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد