مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم في قرية بالغربية
بالأسماء.. 11 مصابا في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالمنوفية
الحبس عامين عقوبة شهادة الزور في الجنح والمخالفات والدعاوى المدنية .. تفاصيل
روابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
انفجـ.ـار بالقرب من السفارة الأمريكية في النرويج دون وقوع إصابات
نجح في احتواء لاعبي الفريق.. عمرو فهيم يُشيد بمعتمد جمال
إمام مسجد السيدة زينب يكشف 8 أعمال تُعادل جزاء الحج |وفيديو
نظر دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في قضية السب.. اليوم
أعمال لها ثواب الحج.. اطوي الزمن بجلسة ذكر بعد الفجر
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

روابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

نشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رابط النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 حتى الآن 14 نموذجاً في المواد المختلفة .

حيث يمكن الآن لطلاب الثانوية العامة 2026 ، تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 في مواد ( الجغرافيا “نموذج أول” - الجغرافيا “نموذج ثاني” - الرياضيات البحتة باللغة العربية - اللغة العربية - الفيزياء باللغة العربية - الفيزياء باللغة الانجليزية - الأحياء باللغة العربية - التاريخ - الكيمياء باللغة العربية - اللغة الألمانية لغة أولى - الكيمياء باللغة الفرنسية - اللغة الإنجليزية لغة أولى" - الإحصاء باللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية لغة أولى )

رابط النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026  الجغرافيا “نموذج أول”

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 الجغرافيا “نموذج ثاني”

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026  الرياضيات البحتة باللغة العربية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 اللغة العربية 

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026  الفيزياء باللغة العربية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 الفيزياء باللغة الانجليزية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026  الأحياء باللغة العربية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 التاريخ 

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026  الكيمياء باللغة العربية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 اللغة الألمانية لغة أولى

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026  الكيمياء باللغة الفرنسية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 اللغة الإنجليزية لغة أولى"

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 الإحصاء باللغة الإنجليزية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 اللغة الفرنسية لغة أولى

إجابات  النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

و بالتوازي مع إتاحة تحميل  النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إتاحة اجابات  النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 عبر قناة "مدرستا ٣" عبر سلسلة من الحلقات التي سيتم إذاعتها يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن خطوة  إتاحة تحميل   النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 من موقع وزارة التربية والتعليم  ، تستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب امتحانات الثانوية العامة 2026 ، معربة عن خالص الأمنيات لهم بالسداد والتوفيق.

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 النماذج الاسترشادية للثانوية العامة النماذج الاسترشادية التربية والتعليم

