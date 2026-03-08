روابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم

نشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رابط النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 حتى الآن 14 نموذجاً في المواد المختلفة .

حيث يمكن الآن لطلاب الثانوية العامة 2026 ، تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 في مواد ( الجغرافيا “نموذج أول” - الجغرافيا “نموذج ثاني” - الرياضيات البحتة باللغة العربية - اللغة العربية - الفيزياء باللغة العربية - الفيزياء باللغة الانجليزية - الأحياء باللغة العربية - التاريخ - الكيمياء باللغة العربية - اللغة الألمانية لغة أولى - الكيمياء باللغة الفرنسية - اللغة الإنجليزية لغة أولى" - الإحصاء باللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية لغة أولى )

رابط النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 الجغرافيا “نموذج أول”

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 الجغرافيا “نموذج ثاني”

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 الرياضيات البحتة باللغة العربية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 اللغة العربية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 الفيزياء باللغة العربية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 الفيزياء باللغة الانجليزية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 الأحياء باللغة العربية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 التاريخ

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 الكيمياء باللغة العربية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 اللغة الألمانية لغة أولى

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 الكيمياء باللغة الفرنسية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 اللغة الإنجليزية لغة أولى"

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 الإحصاء باللغة الإنجليزية

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 اللغة الفرنسية لغة أولى

إجابات النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

و بالتوازي مع إتاحة تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إتاحة اجابات النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 عبر قناة "مدرستا ٣" عبر سلسلة من الحلقات التي سيتم إذاعتها يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن خطوة إتاحة تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 من موقع وزارة التربية والتعليم ، تستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب امتحانات الثانوية العامة 2026 ، معربة عن خالص الأمنيات لهم بالسداد والتوفيق.