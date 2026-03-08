قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
أخبار البلد

في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور

اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة

يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهو يوم مخصص لتقدير دور المرأة في بناء المجتمعات وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات.

وفي مصر، لا يقتصر تقدير المرأة على مناسبة سنوية فقط، بل هو تاريخ ممتد عبر آلاف السنين منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى العصر الحديث، حيث كانت المرأة شريكا أساسيا في صناعة الحضارة والنهضة.

نماذج نسائية ملهمة 

وقدمت مصر عبر تاريخها نماذج نسائية ملهمة في الحكم والسياسة والعمل العام، وهو ما يتجسد في الآثار والتماثيل التي لاتزال شاهدة على مكانة المرأة في الحضارة المصرية.

ومنذ آلاف السنين، احتلت المرأة مكانة متميزة في المجتمع المصري القديم، ولم تكن مجرد عنصر تابع، بل شاركت في الحكم والإدارة وصناعة القرار.

ومن أبرز النماذج التاريخية التي جسدت قوة المرأة المصرية، الملكة حتشبسوت، التي تعد واحدة من أعظم حكام مصر القديمة، فقد حكمت البلاد خلال عصر الأسرة الـ18، واستطاعت أن تدير شؤون الدولة بحكمة واقتدار، وركزت خلال فترة حكمها على تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي.

ومن أشهر إنجازاتها، إرسال بعثة تجارية كبرى إلى بلاد بونت، التي كانت معروفة بثرواتها من البخور والأخشاب العطرية والمعادن النفيسة.. وقد ساهمت هذه الرحلة في تعزيز التجارة المصرية وتوسيع علاقاتها الاقتصادية. وخُلدت تفاصيل هذه الرحلة على جدران معبدها الشهير في معبد حتشبسوت، حيث تظهر النقوش السفن المصرية، وهي تعود محملة بالخيرات في مشهد يعكس قوة الدولة المصرية وازدهارها في عهدها.. كما عُرفت حتشبسوت بقوة شخصيتها وقدرتها على الحكم، حتى أنها ظهرت في بعض التماثيل الملكية بهيئة الفراعنة الرجال، تأكيدًا لسلطتها الكاملة كحاكمة للبلاد، ولايزال تمثالها المعروض في المتحف المصري شاهدًا على واحدة من أبرز فترات الحكم في تاريخ مصر القديمة.

ولا يقتصر تمثال حتشبسوت في المتحف المصري على كونه مجرد قطعة أثرية، بل إنه رمز فني يعكس مكانتها كحاكمة قوية.. ويظهر التمثال الملكة في زي المحارب، مرتدية تاج القصر وملابس الفرعون التقليدية مع هيئة جسدية قوية تشبه الرجال في مزيج يبرز السلطة والسيادة مع لمسات دقيقة تعكس أنوثتها.

وتعكس ملامح وجهها الثابتة والنظرة الحازمة، لتكون رسالة واضحة بأن المرأة المصرية قادرة على الحكم والقيادة وصنع التاريخ، وتستمر كمصدر إلهام للأجيال القادمة.

وفي العصر الحديث، تستمر رمزية المرأة في المشهد الحضاري المصري من خلال الأعمال الفنية والتماثيل التي تعكس دورها في المجتمع.

ومن أبرز هذه الرموز تمثال "حارسة النيل" الموجود في ممشى أهل مصر، والذي يجسد امرأة تقف شامخة في مشهد فني يرمز إلى الحماية والعطاء والاستمرارية في دلالة على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة المصرية في الحفاظ على المجتمع ودعمه.

وهذا التمثال ليس مجرد عمل فني بل رسالة رمزية تؤكد أن المرأة كانت ولا تزال عنصرا أساسيا في مسيرة الوطن.. ومع تطور الدولة المصرية الحديثة، شهدت السنوات الأخيرة خطوات كبيرة نحو تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها السلطة القضائية.

وشهدت مصر مؤخرًا أداء عدد من القاضيات لليمين القانونية، في خطوة تعكس التوسع في تمكين المرأة داخل المؤسسات القضائية، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

ويعد هذا التطور امتدادا طبيعيا لمسيرة طويلة من نضال المرأة المصرية من أجل المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.. وشهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدا بتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، في ظل دعم واضح من الدولة المصرية.

وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، كما تم إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية.

كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والمناصب القيادية، إضافة إلى دعمها في مجالات ريادة الأعمال والعمل الحكومي والمجتمعي، بما يعكس رؤية الدولة لأهمية دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن تماثيل الملكات في المعابد القديمة إلى تماثيل معاصرة تزين شوارع القاهرة، ومن عرش الحكم في مصر القديمة إلى منصات القضاء في الدولة الحديثة، تظل المرأة المصرية جزءًا أصيلا من تاريخ الوطن ومستقبله.

وفي اليوم العالمي للمرأة، لا نحتفل فقط بإنجازات الحاضر، بل نستحضر تاريخا طويلا من القوة والعطاء، يؤكد أن تمكين المرأة في مصر ليس مجرد شعارا حديثا بل امتدادا طبيعيا لحضارة آمنت بدورها منذ آلاف السنين.

اليوم العالمي للمرأة دور المرأة بناء المجتمعات مصر الحضارة المصرية القديمة صناعة الحضارة والنهضة

