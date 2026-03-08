ديربي ميلانو يشعل صراع الصدارة بين إنتر وميلان في الدوري الإيطالي

يستضيف إيه سي ميلان جاره وغريمه التقليدي إنتر ميلان مساء اليوم الأحد على ملعب سان سيرو، في ديربي مدينة ميلانو المرتقب، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

ويدخل إنتر اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، متقدمًا بفارق 10 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في صراع المنافسة على لقب الكالتشيو هذا الموسم.

ويمثل اللقاء فرصة مهمة لميلان لتقليص الفارق مع المتصدر والإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب، إذ يحتاج الروسونيري لتحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في سباق الصدارة.

وكان ميلان قد حسم مواجهة الدور الأول بين الفريقين بهدف دون رد على ملعب جوزيبي مياتزا، كما يتمتع بسجل جيد في مواجهات الديربي الأخيرة، حيث فاز في أربع مباريات ولم يتعرض لأي خسارة خلال آخر ست مواجهات بين الفريقين في مختلف البطولات.

وفي حال تمكن ميلان من تحقيق الفوز، فسيكون ذلك أول انتصار مزدوج له على إنتر في الدوري منذ عام 2011 خلال الفترة الأولى للمدرب ماسيميليانو أليجري مع الفريق.

في المقابل، يسعى إنتر لمواصلة نتائجه القوية في الدوري، خاصة أنه لم يتعرض لأي هزيمة في المسابقة منذ نهاية نوفمبر، حين خسر أمام ميلان بهدف دون مقابل.