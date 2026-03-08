قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
ديربي ميلانو يشعل صراع الصدارة بين إنتر وميلان في الدوري الإيطالي

إسراء أشرف

يستضيف إيه سي ميلان جاره وغريمه التقليدي إنتر ميلان مساء اليوم الأحد على ملعب سان سيرو، في ديربي مدينة ميلانو المرتقب، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

ويدخل إنتر اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، متقدمًا بفارق 10 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في صراع المنافسة على لقب الكالتشيو هذا الموسم.

ويمثل اللقاء فرصة مهمة لميلان لتقليص الفارق مع المتصدر والإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب، إذ يحتاج الروسونيري لتحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في سباق الصدارة.

وكان ميلان قد حسم مواجهة الدور الأول بين الفريقين بهدف دون رد على ملعب جوزيبي مياتزا، كما يتمتع بسجل جيد في مواجهات الديربي الأخيرة، حيث فاز في أربع مباريات ولم يتعرض لأي خسارة خلال آخر ست مواجهات بين الفريقين في مختلف البطولات.

وفي حال تمكن ميلان من تحقيق الفوز، فسيكون ذلك أول انتصار مزدوج له على إنتر في الدوري منذ عام 2011 خلال الفترة الأولى للمدرب ماسيميليانو أليجري مع الفريق.

في المقابل، يسعى إنتر لمواصلة نتائجه القوية في الدوري، خاصة أنه لم يتعرض لأي هزيمة في المسابقة منذ نهاية نوفمبر، حين خسر أمام ميلان بهدف دون مقابل.

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر
طريقة عمل شوربة عيش الغراب "المشروم" بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

