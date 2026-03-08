كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

كشف الفنان كريم فهمي عن العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة في حياته المهنية والشخصية، خلال استضافته في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، حيث تحدث بصراحة عن تجربته مع الكتابة والتمثيل، والأزمات التي تواجه صناعة الدراما، إضافة إلى جوانب إنسانية من حياته.

وأكد كريم فهمي أنه يحب مجالَي الكتابة والتمثيل، لكن الكتابة تمنحه مساحة أكبر للتعبير عن أفكاره ومشاعره، موضحًا أن الكاتب يستطيع من خلالها تقديم رؤيته الخاصة بشكل أوسع.

وأشار إلى وجود أزمة حقيقية في السيناريوهات بسبب بدء التحضير للأعمال الدرامية متأخرًا، خاصة في موسم رمضان.

