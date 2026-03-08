قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يصح الصيام بدون صلاة في رمضان؟.. احذر هذا الوعيد

الصيام بدون صلاة في رمضان
الصيام بدون صلاة في رمضان
أمل فوزي

يُعد صوم رمضان من الفرائض ذات الأجر الجزيل، وكذلك الصلاة فكلاهما من أركان الإسلام الخمسة، فلا خلاف على ذلك ، ولكن هذا ما يطرح سؤالاً: هل يجوز الصيام بدون صلاة في رمضان ؟، أو بمعنى آخر هل صيام من لا يصلي صحيح ومقبول؟، حيث إن هناك من يتكاسلون عن الصلاة ولا يؤدونها عن عمد ، فيما يصومون رمضان ، وإذا كانت الفريضتان أركانًا فهنا ينبغي أن يعرف كل تارك للصلاة هل يجوز الصيام بدون صلاة وبصيغة أخرى هل صيامه بدون صلاة مقبول؟.

هل يجوز الصيام بدون صلاة

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة.

ونوهت بأن القبول يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن الصيام غير مقرون بالصلاة ومع ذلك يجب أن نحافظ على صلاتنا، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكدت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز الصيام بدون صلاة وما حكم الشرع فيمن صام ولم يصل، هل صومه مقبول؟»، أن الصلاة عماد الدين، ولا يجوز لمسلمٍ تركُها، منوهة بأنه اشتد وعيد الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.

وأشارت إلى أن الإسلام لا يتجزأ والمسلم العاقل لا يقبل لنفسه إطلاقًا أن يتقيد بجانب من الإسلام ثم يتحلل من جانب آخر ؛ لأنه يكون في هذه الحالة كمن يعترض على الله جل جلاله .

وأفادت بأنه قد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس الإسلام حين قال في الحديث الشريف : عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ » رواه البخاري .

واستندت لما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين فكيف يرضى عاقل لنفسه أن يصوم ولا يصلي .

هل الصيام بدون صلاة مقبول

ونبّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، إلى أن من لا يصلي متعمدًا أو تكاسلاً في رمضان ، ففي هذه الحالة صومه صحيح لأنه أتي بالشروط والأركان اللازمة لصحة الصوم، أما القبول فهو من عند الله تعالى.

وأوضح “علام” في إجابته عن سؤال: (هل الصيام بدون صلاة مقبول، ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي؛ هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟)، أن مسألة هل يقبل الصوم بدون صلاة أم لا، فلا أعلم .

وتابع: لذا ينبغي التقرب إلى الله تعالى بالصوم والصلاة وغيرها من الطاعات حتى تتكامل هذه الطاعات فتُقبل هذه الأعمال، من هنا ينبغي الإتيان بها والاكتمال، ويجب على كلِّ مسلم أنْ يؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله عليه؛ حتى يصلَ إلى تمام الرضا والرحمة من الله.

وأضاف: وتكون صلته بالله أوثق، فمَنْ صام ولم يُصَلِّ سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه؛ كما أنَّ عليه وزر ترك الصلاة، ويلقى جزاءه عند الله، وممَّا لا شك فيه أنَّ ثواب الصائم المُؤَدِّي لجميع الفرائض، والمُلْتَزِم لحدود الله أفضلُ من ثواب غيره.

وأفاد بأنه يجب أن ننوي صيام شهر رمضان كاملاً من أول ليلة بعد ثبوت الرؤية، وتغني هذه النية عن تجديد النية كل ليلة، لكن يفضل تجديد نية الصيام كل ليلة قبل الفجر حسب آراء الفقهاء.

هل يجوز الصيام بدون صلاة في رمضان يجوز الصيام بدون صلاة في رمضان الصيام بدون صلاة في رمضان هل يجوز الصيام بدون صلاة الصيام بدون صلاة هل الصيام بدون صلاة مقبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

كلب السويس

عرض الحيوان للتحقيق.. تقرير طبي يفجر مفاجأة في حادث كلب السويس .. خاص

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

انطلاق الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لاستكمال مناقشة قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن تدهور أوضاع صيادي بورسعيد وتضييق مناطق الصيد

الرئيس السيسي

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسعار تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين

بالصور

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد