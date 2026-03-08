قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
بـ20 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح أكثر من 400 وظيفة جديدة للشباب
الأزهر: اغتنم رمضان بطلب العون والتوفيق من الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قواعد جديدة.. التعليم تعلن تفاصيل عاجلة بشأن مسابقة تحدي القراءة العربي

مسابقة تحدي القراءة العربي
مسابقة تحدي القراءة العربي
ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل هامة بشأن مسابقة تحدي القراءة العربي ، التي تتم بالتعاون مع دولة الإمارات العربية للعام العاشر وذلك في إطار الإستعداد لعقد التصفيات على مستوى المديريات التعليمية .

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم ما يلي :

  • في التصفية النهائية .. لن يسمح باشتراك أي طالب يكون اسمه غير مدرج بالموقع، ويجب التأكد من أن جميع الطلاب الذين انهوا قراءة 50 كتاباً قد تم تحكيمهم داخل المدرسة من قبل أخصائي المكتبات ليتم بعد ذلك التصعيد على مستوى الإدارات وذلك على مسئولية الموجة العام.
  •  يتم فرز جوازات الطلاب المشاركين بشكل دقيق ، وفي حالة وجود اشقاء يراعى ألا تتجاوز نسبة تكرار الكتب بينهم 8% .
  •  تطويرا لآليات المسابقة يتم استبعاد من تكرر اسمه في موسمين متتاليين بإستثناء الطلاب الثلاثة الأوائل بكل مرحلة وذلك لإتاحة المجال امام فائزين جدد.
  •  يتم الإلتزام بمصفوفة التحكيم الجديدة وبالنسبة لسؤال المهارات المكتبية فيقتصر على المهارات المباشرة الخاصة بالبحث وتحديد محتوي الكتاب والبعد عن المهارات المعقدة.
  •  ستقام التصفيات على مستوى المديرية خلال شهر مارس 2026 وبحد أقصي 5 أيام للمديرية وعليه يرجي البدء في إجراء التصفيات على مستوى المدارس والإدارات التعليمية طبقا لما هو ملائم لكل مديرية ومع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عقد تلك التصفيات.
  • يتم مراعاة توثيق عملية تحكيم الطلاب على مستوى المدارس والإدارات. إخطار الإدارة بأعداد الطلاب اللذين سيتم تحكيمهم على مستوي المديرية ومكان عقد التصفيات، وتوضيح موقف الطلاب من ذوي الهمم من التحكيم على مستوي المديرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو ذلك.
  •  سيتم تحكيم كافة الطلاب المتقدمين للتصفية على مستوي المديرية من قبل السادة محكمين اللغة العربية لاختيار 44 طالب ليكونوا هم الفائزين على مستوي المديرية11 من كل مرحلة ويشرف على عملية التحكيم إشراف كامل السادة موجهي عموم المكتبات والموجهين الأوائل بالمديرية.
  •  بالنسبة للطلاب ذوي الهمم المسجلين في المسابقة يتم ابلاغ الإدارة بالعدد الكلي المسجل على موقع التحدي.
  •   في حالة تصعيد عدد من الطلاب ذوي الهمم (صم وبكم يتم التحكيم من خلال لجنة اللغة العربية مع وجود مرافق يجيد لغة الإشارة للصم والبكم.
  •  في حالة فوز طالب من فئة ذوي الهمم من المديرية التعليمية يدرج اسمه ضمن طلاب مرحلة ابتدائي (1) ليكون اجمالي عدد الطلاب الفائزين بمرحلة ابتدائي 1 هو 10 طلاب ويضاف لهم الطالب ذو الهمة ليصبحالإجمالي 11 طالب في تلك المرحلة، ويكون اجمالي طلاب الفائزين على مستوى المديرية ٤٤ طالب.
  •   ستعقد عملية تحكيم أوليه عبر تطبيق ZOOM خلال شهر أبريل 2026 من قبل محكمين من فريق التحدي للطلاب الاثني عشر الأوائل بكل مديرية الثلاثة الأوائل من كل مرحلة تعليمية لتحديد الطالب ممثل المديرية الذي سيحضر التحكيم النهائي بالقاهرة، رفقة الطالب من ذوي الهمم أن سمح مستواه بذلك، لذا يجب اخطارنا ببيانات الطلاب الفائزين فور انتهاء التحكيم واعتماد النتيجة.
وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحدي القراءة العربي مسابقة تحدي القراءة العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

كلب السويس

عرض الحيوان للتحقيق.. تقرير طبي يفجر مفاجأة في حادث كلب السويس .. خاص

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ترشيحاتنا

غادة إبراهيم

غادة إبراهيم: أقبل أكون زوجة تانية أو تالتة.. لو بمواصفات أبويا

امير طعيمة

خناقة نمبر 1.. أمير طعيمة: اشتغلوا واعملوا اللي عليكم وسيبوا الجمهور يحكم

جومانا مراد

جومانا مراد: كنت أبحث عن الاختلاف واللون الأزرق استنزفني عاطفيًا

بالصور

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد