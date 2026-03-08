قواعد جديدة.. التعليم تعلن تفاصيل عاجلة بشأن مسابقة تحدي القراءة العربي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل هامة بشأن مسابقة تحدي القراءة العربي ، التي تتم بالتعاون مع دولة الإمارات العربية للعام العاشر وذلك في إطار الإستعداد لعقد التصفيات على مستوى المديريات التعليمية .

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم ما يلي :

في التصفية النهائية .. لن يسمح باشتراك أي طالب يكون اسمه غير مدرج بالموقع، ويجب التأكد من أن جميع الطلاب الذين انهوا قراءة 50 كتاباً قد تم تحكيمهم داخل المدرسة من قبل أخصائي المكتبات ليتم بعد ذلك التصعيد على مستوى الإدارات وذلك على مسئولية الموجة العام.

يتم فرز جوازات الطلاب المشاركين بشكل دقيق ، وفي حالة وجود اشقاء يراعى ألا تتجاوز نسبة تكرار الكتب بينهم 8% .

تطويرا لآليات المسابقة يتم استبعاد من تكرر اسمه في موسمين متتاليين بإستثناء الطلاب الثلاثة الأوائل بكل مرحلة وذلك لإتاحة المجال امام فائزين جدد.

يتم الإلتزام بمصفوفة التحكيم الجديدة وبالنسبة لسؤال المهارات المكتبية فيقتصر على المهارات المباشرة الخاصة بالبحث وتحديد محتوي الكتاب والبعد عن المهارات المعقدة.

ستقام التصفيات على مستوى المديرية خلال شهر مارس 2026 وبحد أقصي 5 أيام للمديرية وعليه يرجي البدء في إجراء التصفيات على مستوى المدارس والإدارات التعليمية طبقا لما هو ملائم لكل مديرية ومع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عقد تلك التصفيات.

يتم مراعاة توثيق عملية تحكيم الطلاب على مستوى المدارس والإدارات. إخطار الإدارة بأعداد الطلاب اللذين سيتم تحكيمهم على مستوي المديرية ومكان عقد التصفيات، وتوضيح موقف الطلاب من ذوي الهمم من التحكيم على مستوي المديرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو ذلك.

سيتم تحكيم كافة الطلاب المتقدمين للتصفية على مستوي المديرية من قبل السادة محكمين اللغة العربية لاختيار 44 طالب ليكونوا هم الفائزين على مستوي المديرية11 من كل مرحلة ويشرف على عملية التحكيم إشراف كامل السادة موجهي عموم المكتبات والموجهين الأوائل بالمديرية.

بالنسبة للطلاب ذوي الهمم المسجلين في المسابقة يتم ابلاغ الإدارة بالعدد الكلي المسجل على موقع التحدي.

في حالة تصعيد عدد من الطلاب ذوي الهمم (صم وبكم يتم التحكيم من خلال لجنة اللغة العربية مع وجود مرافق يجيد لغة الإشارة للصم والبكم.

في حالة فوز طالب من فئة ذوي الهمم من المديرية التعليمية يدرج اسمه ضمن طلاب مرحلة ابتدائي (1) ليكون اجمالي عدد الطلاب الفائزين بمرحلة ابتدائي 1 هو 10 طلاب ويضاف لهم الطالب ذو الهمة ليصبحالإجمالي 11 طالب في تلك المرحلة، ويكون اجمالي طلاب الفائزين على مستوى المديرية ٤٤ طالب.