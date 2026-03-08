مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية

جرى اتصال هاتفي، اليوم الأحد الموافق 8 مارس، بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تناول الجانبان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي.

واستعرض الوزير عبد العاطي التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وما يترتب عليها من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وخيمة، مؤكدًا ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية بما يحول دون اتساع نطاق الصراع ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار.

كما شدد وزير الخارجية على أن استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع، معربًا عن ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار، فضلًا عن ضرورة ضبط النفس وتغليب لغة الحوار.

ومن جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر للتهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، مشيدًا بالتحركات المصرية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتغليب المسارات الدبلوماسية لمعالجة الأزمات القائمة.