مواجهة مفاجئة بين أحمد رضوان وأحمد أمين في النص التاني

فاجأ الضابط شعراوي (أحمد رضوان) الجمهور حين كشف هوية النص (أحمد أمين) المزيفة الجديدة، بعدما اعترض طريقه في أحد شوارع القاهرة متنكرًا في زي شيّال، ليصارحه بمعرفته الكاملة بحقيقته ويعرض عليه العمل معه لصالح مصر، بعيدًا عن الأجندة الألمانية التي تحاول مثل الإنجليز فرض سيطرتها على البلاد، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل الرمضاني النص التاني المعروض على قنوات ON بالتوازي مع عرضه على منصة يانجو بلاي.

في تصاعد لافت للأحداث، كشف الضابط شعراوي (أحمد رضوان) عن بُعد أكثر تعقيدًا في شخصيته، فبينما يبدو ظاهريًا ضابطًا يسعى للقبض على النص، يتضح أنه يتحرك أيضًا بدافع وطني أوسع، إذ يعمل في الخفاء لصالح جبهة وطنية تسعى إلى تحرير مصر من أي نفوذ أجنبي. ومن خلال المواجهة المفاجئة التي جمعته بالنص أثناء سير الأخير في شوارع القاهرة متنكرًا في شخصية غصون صبّان، يتضح أن شعراوي يمتلك معلومات دقيقة عن تحركاته وعن تعاونه مع الألمان ضد الإنجليز.

المشهد لا يكشف فقط عن قدرة شعراوي على التتبع والتخفي، بل يضعه في موقع أشبه بصوت الضمير داخل القصة؛ إذ يطالب النص بالابتعاد عن التعاون مع الألمان، مؤكدًا أن مصير مصر يجب أن يكون بيد أبنائها لا بيد القوى المتصارعة على أرضها. لكن النص يقابل هذا الحديث بالإنكار، مدعيًا أنه لا يعرف عمّا يتحدث، ليرد عليه شعراوي بأن الوقت سيكشف له خطأ اختياره، وأنه سيعود في النهاية إلى صف مصر.

وفي ختام المواجهة، يعرض شعراوي على النص العمل معه لصالح الجبهة الوطنية التي ينتمي إليها، غير أن النص يرفض العرض بعد أن ينجح في نشل بطاقته من جيب جلبابه ويكتشف هويته، مبررًا موقفه بتجارب سابقة مع ضباط لم تسفر إلا عن ضياع مستقبلهم، مطالبًا إياه بالابتعاد عنه.

وتدور أحداث المسلسل حول النص الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع الألمان ضد الاحتلال الإنجليزي، في محاولة لحماية أسرته والحصول على هوية جديدة تتيح لابنه منصور الالتحاق بالمدرسة، وسعيًا إلى حياة أكثر أمانًا بعيدًا عن ملاحقة سلطات الاحتلال، وهو ما يدفعه إلى إعادة جمع فريقه والعودة إلى المتاعب في أجواء مضطربة تدور أحداثها في مصر خلال أربعينيات القرن الماضي.

مسلسل النص التاني

مسلسل النص التاني من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ويشارك في المسلسل إلى جانب أحمد رضوان كل من: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، ميشيل ميلاد، وبسمة، وهو من إنتاج أروما استوديوز.