مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
تقى الجيزاوي

حققت الفنانة مى كساب نجاحًا لافتًا من خلال مشاركتها في مسلسل نون النسوة، الذي يعرض خلال موسم رمضان عبر شاشة MBC مصر، حيث تقدم خلاله شخصية مختلفة تمامًا عما اعتاد عليه الجمهور في أعمالها السابقة.


ويمثل المسلسل محطة مهمة في مشوار مى كساب الفني، إذ تخوض من خلاله تحديًا جديدًا بتقديم شخصية مركبة ومثيرة للجدل، حيث تجسد دور إنفلونسر تتمتع بقدر كبير من الأنانية، وتسعى دائمًا لتحقيق مصالحها الشخصية بأي وسيلة ممكنة، حتى لو تطلب الأمر الكذب أو التلاعب أو القيام بتصرفات غير متوقعة من أجل الوصول إلى أهدافها.


وتدور ملامح الشخصية حول امرأة لا تقبل أن يتحكم فيها أحد، وتضع نفسها ومصلحتها في المقام الأول، وهو ما يجعلها تدخل في العديد من المواقف والصراعات داخل أحداث العمل، الأمر الذي أضفى على الدور طابعًا دراميًا مختلفًا وجذب اهتمام المشاهدين منذ الحلقات الأولى.


كما لاقت إحدى اللزمات التي تقدمها مى كساب في المسلسل تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكرر جملتها الشهيرة "عايزين نشغل الشغل"، والتي تحولت سريعًا إلى عبارة متداولة بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.
وقدمت مى كساب الشخصية بحرفية واضحة واهتمام كبير بتفاصيلها، وهو ما انعكس على أدائها الذي حظي بإشادات واسعة من الجمهور والمتابعين، خاصة أنها تعد من الفنانات اللاتي استطعن خلال السنوات الأخيرة تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة ومكانة خاصة لدى المشاهدين.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها مى كساب شخصية لا تحمل أي ملامح مشتركة بينها وبين شخصيتها الحقيقية، إذ اعتادت في أعمالها السابقة البحث عن نقاط تقاطع بينها وبين الأدوار التي تقدمها، إلا أن تجربة نون النسوة مثلت تحديًا مختلفًا، حيث قامت ببناء الشخصية من الصفر، معتمدة على رؤيتها الفنية وتفاصيل الأداء لتقديمها بشكل مقنع يصل إلى الجمهور ويترك تأثيرًا واضحًا لديهم.
ومع الانطلاقة القوية للمسلسل والإشادات التي حصدها منذ بداية عرضه، تبدو تجربة مى كساب في نون النسوة واحدة من أبرز محطاتها الفنية في الفترة الأخيرة، خاصة مع نجاحها في تقديم شخصية جديدة ومختلفة أضافت إلى رصيدها الفني.
ويتميز مسلسل نون النسوة بطابعه الواقعي الذي يقترب كثيرًا من حياة الناس في الشارع، حيث يعكس تفاصيل يومهم العادي بما يحمله من صراعات بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل تأثيرات عميقة في حياة الشخصيات، فالعمل لا يعتمد فقط على المفاجآت الدرامية أو الأحداث الصادمة لجذب انتباه الجمهور، بل يركز بشكل أساسي على بناء شخصيات حقيقية تبدو وكأنها جزء من المجتمع، لكل منها دوافعها الخاصة ومبرراتها التي تحرك تصرفاتها، وهو ما يمنح الأحداث مصداقية أكبر ويجعل المشاهد يشعر بقربه من القصة وتفاصيلها.
وأشادت الفنانة ايمان العاصى بالعمل وعلقت على خاصية ستورى انستجرام قائلة: قمر ياميوش مبروك ياحبيبة قلبى مسلسل حلو أوى .

مسلسل "نون النسوة"

مسلسل "نون النسوة" من قصة محمد الحناوي، سيناريو وحوار أحمد صفوت، ومن بطولة مي كساب، هبه مجدي، ندي موسي، محمود الليثي، سيمون، لبنى ونس، أحمد الرافعي، محمد جمعة، إيهاب فهمي، جوري بكر، أحمد فهيم وآخرين، ومن إخراج إبراهيم فخر.


يُعرض مُسلسل "نون النسوة"، في رمضان حصرياً على "MBC مصر"،  في التوقيتات التالية: الساعة 12:00 مساءً، ويُعرض على "MBC مصر2"  الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.

مى كساب مسلسل نون النسوة ابطال مسلسل نون النسوة

