الخارجية الصينية: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لا تصب في مصلحة أي طرف

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الصينية، قال إنه لا نتفق مع الهجوم على دول الخليج وندين كل الهجمات على المدنيين والأهداف غير العسكرية، وأن الحل يكمن في العودة إلى الحوار والتفاوض في أسرع وقت ممكن.

محاولات صينية لوقف الحرب



وأوضحت الخارجية الصينية، أننا سنعزز الاتصالات مع كل الأطراف لتهدئة الوضع واستعادة السلام، وأن الحرب على إيران لم يكن يجب أن تندلع ونسعى لتحقيق تهدئة في الشرق الأوسط.



وأشارت الخارجية الصينية، إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لا تصب في مصلحة أي طرف، وأن الحرب على إيران في أثناء المفاوضات تنتهك القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها.

دعوة لوقف إطلاق النار

وتابعت الخارجية الصينية، أننا ندعو لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط والعودة إلى الحوار والتفاهم، ونعارض نشر الولايات المتحدة نظام الدفاع الصاروخي ثاد في الشرق الأوسط.