دار الإفتاء: الخميس بعد القادم سيتم استطلاع هلال شهر شوال ..اغتنم ما تبقى من رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الخميس بعد القادم يتم استطلاع هلال شهر شوال

فاغتنم ما تبقى من رمضان واجتهد في العبادة.

دعاء ليلة القدر

(( اللهم إنك عفواً تحب العفو فأعفُ عنا))

(( اللهم أقضي حاجتي وفك كربتي وانس وحدتي وفرج همي وطمئن قلبي يارب ))

دعاء العشر الأواخر من رمضان

«اللهم إني نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».

أعمال العشر الأواخر من رمضان

١- استحضار نية قيام العشر الأواخر.

٢- التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

٣- التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين.

٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.

٥- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى.

٦- الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم معانيه.

٧- التهجد في الليل ولو بركعتين.

٨- الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة .

٩- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

١٠- المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، من السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.