قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات
وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027
التهجد كم ركعة ؟ .. وكيفية أدائها في المنزل
الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء: الخميس بعد القادم سيتم استطلاع هلال شهر شوال ..اغتنم ما تبقى من رمضان

استطلاع هلال شهر شوال
استطلاع هلال شهر شوال
إيمان طلعت

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الخميس بعد القادم يتم استطلاع هلال شهر شوال
فاغتنم ما تبقى من رمضان واجتهد في العبادة.

دعاء  ليلة القدر

(( اللهم إنك عفواً تحب العفو فأعفُ عنا))

دعاء ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان

(( اللهم إنك عفواً تحب العفو فأعفُ عنا))

(( اللهم أقضي حاجتي وفك كربتي وانس وحدتي وفرج همي وطمئن قلبي يارب ))

دعاء العشر الأواخر من رمضان

«اللهم إني نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».

 أعمال العشر الأواخر من رمضان

١- استحضار نية قيام العشر الأواخر.

٢- التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

٣- التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين.

٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.

٥- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى.

٦- الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم معانيه.

٧- التهجد في الليل ولو بركعتين.

٨- الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة .

٩- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

١٠- المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، من السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح. 

أعمال العشر الأواخر من رمضان دعاء ليلة القدر دعاء ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان دعاء العشر الأواخر من رمضان استطلاع هلال شهر شوال الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

وسط حالة من الترقب.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

وليد هندي

وليد هندي: الدراما الرمضانية فتحت ملفات نفسية مسكوت عنها

إيران

البرلمان العربي: الانتهاكات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة

صورة أرشيفية

أستاذ قانون دولي: الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية أصبحت عالمية

بالصور

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد