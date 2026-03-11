أحدث تكنولوجيات التصنيع الدفاعي.. "جمبلاط" يتابع عمليات التصنيع العسكري بشركات الإنتاج الحربي

اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بعمليات تصنيع المنتجات العسكرية بشركات الوزارة، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

منظومة الهاوتزر K9 A1 EGY



اطلّع "جمبلاط" على معدلات تنفيذ الخطط الإنتاجية الخاصة بعدد من المشروعات التصنيعية مثل منظومة الهاوتزر K9 A1 EGY داخل مصانع الإنتاج الحربي، وعمليات الإنتاج للذخيرة بالأعيرة المختلفة والتي شهدت طفرة خلال الفترة الماضية ، و شدد على ضرورة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية والمواصفات القياسية، مما يعزز دور الوزارة الرائد في تلبية احتياجات القوات المسلحة.

منتجات دفاعية جديدة



وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، جهود شركات الإنتاج الحربي لتطوير صناعاتها العسكرية القائمة واستحداث منتجات دفاعية جديدة تلبي مطالب القوات المسلحة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع عبر استخدام الذكاء الاصطناعي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مضيفاً أن الوزارة تستغل فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة المشروعات المدنية، وأنه من الضروري المتابعة الدورية للحالة الفنية للماكينات وتنفيذ جداول الصيانة بالتوقيتات المحددة لضمان مواصلة العملية الإنتاجية بكفاءة عالية.