الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع تبحثان سبل إقامة مصنع لإنتاج السهام والألعاب النارية

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، وجاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.



وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من موضوعات وكان من ضمنها بحث سبل التعاون لإقامة شراكة بين (وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، وإحدى الشركات الصينية) لإنتاج السهام والألعاب النارية، الأمر الذي يترتب عليه إحداث طفرة في مجال عروض الألعاب النارية داخل مصر، وكذا فتح أسواق خارجية لتلك المنتجات، كما تمت مناقشة التوسع في ذلك المجال ليشمل العروض الليلية لـ "الدرونز" وكذلك العاب ألوان الدخان النهارية.



فيما أبدى وفد الهيئة العربية للتصنيع الرغبة للتعاون مع قطاعات التدبير الموحد التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مجالات تدبير الخامات والمعدات اللازمة للإنتاج المختلفة داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، لما له ذلك القطاع من خبرة في ذلك المجال، وكذلك النجاح الذي حققه "التدبير الموحد" خلال الفترة الماضية داخل شركات الإنتاج الحربي والجهات الخارجية من تنظيم لعمليات الشراء طبقاً لأسعار البورصة وبالتوقيتات المناسبة للشراء.



وأوضح "جمبلاط" أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في مجالات التصنيع العسكري له تاريخ طويل في مجال التصنيع العسكري ، وسيستمر ذلك التعاون في مجالات التصنيع المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة زيادة الاستفادة من الامكانيات التصنيعية المتطورة للجانبين في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، مضيفاً أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على الانتهاء من مواقف العقود وعمليات التوريد والتصنيع المشتركة وتسليمها بالتوقيتات المحددة وأن ذلك المصنع سوف يكون باكورة أول شركة بين "وزارة الإنتاج الحربي" و"الهيئة العربية للتصنيع".



وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة لها باع طويل في مجال الألعاب النارية والذي كان ينتج من خلال شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) وأن هذه الخبرة سوف تضفي قيمة للمشروع وأن توريد الخامات سوف يتم من خلال مصانع الإنتاج الحربي، لتقليل عمليات الإستيراد وتوفير العملة الصعبة .



ومن جانبه أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن أخلص تمنياته للدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي بالنجاح والتوفيق والسداد متمنيا التقدم والرقي لمسيرة وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي تمثلان ذراعي الصناعة المصرية العسكرية وأن التعاون بينهما قائم بالفعل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتكاملا وإجتماعات دورية مشتركة لتنظيم هذا التعاون بما يحقق المصلحة العامة والإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية علي وجه يلبي مطالب خطط التنمية الشاملة بالدولة.