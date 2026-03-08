قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حال الخسارة من مانشستر سيتي.. هل يضحي ريال مدريد بمشروعه بإقالة أربيلوا؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: تم تصفية السكرتير العسكري لخامنئي
لأول مرة.. ارتفاع قياسي في سعر الدولار الآن بالبنوك| اعرف وصل كام
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن أساس التغيير في أي مكان هو الإنسان، لذلك سيتم الاستثمار في العاملين بالإنتاج الحربي، وسيتم الحرص على تحسين أدائهم من خلال صقل مهاراتهم بشكلٍ دائم ووضع مؤشرات محددة لقياس وتقييم الأداء والتي ستكون جميعها محلاً للمتابعة بصفة مستمرة، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من العاملين بوزارة الإنتاج الحربي، داخل مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

ينبغي أن يكون كل العاملين فخورين بإنتمائهم للإنتاج الحربي

وأشار "جمبلاط" إلى أنه ينبغي أن يؤمن كل شخص في الإنتاج الحربي بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وأن يفخر كل أبناء الوزارة بإنتمائهم إلى هذا الكيان العظيم، محذرا من القيام بنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة التي من شأنها إثارة البلبلة في هذه المرحلة المفصلية التي تشهدها وزارة الإنتاج الحربي الآن والتي تستدعي تضافر الجهود والعمل يدًا بيد للإرتقاء بالوزارة، وأن يساهم كل فرد من أبناء الإنتاج الحربي في وضع رؤية لتحقيق تغيير إيجابي وفِكر مختلف وإرادة قوية لقهر المستحيل وصناعة المجد والتطوير بما يليق بمكانة الإنتاج الحربي.

ووجّه الوزير بترسيخ مباديء العدل والمساواة والشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص وإثابة المتميزين في عملهم ومعاقبة المتكاسلين بجميع الجهات التابعة، مشددًا على أنه لم ولن يتهاون مع أي متقاعس عن تنفيذ الأعمال الموكلة له، مشجعًا العاملين على طرح أفكارهم ومقترحاتهم بشأن سير العمل، مؤكدًا أنه سيتولى شخصيًا الإطلاع على كل ما يرد بصناديق المقترحات والشكاوى داخل كل الجهات التابعة للوزارة.

 واختتم اللقاء بتأكيده أن كل العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها في تحدٍ مع الوقت، ولابد من تحقيق تغيير وأثر إيجابي حقيقي يشعر به الجميع داخل وخارج الإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي وزير الإنتاج الحربي التنمية البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

برنامج "وللنساء نصيب" يستعرض قصة السيدة هاجر | فيديو

وزارة الأوقاف

رسلان: الأوقاف تقدم الدعم المعنوي للمرضى وكبار السن بشكل أسبوعي

أرشيفية

كيف تأثرت عمارة مسجد عمرو بن العاص بالحضارات الإسلامية؟

بالصور

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟
ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟
ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد