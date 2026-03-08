وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن أساس التغيير في أي مكان هو الإنسان، لذلك سيتم الاستثمار في العاملين بالإنتاج الحربي، وسيتم الحرص على تحسين أدائهم من خلال صقل مهاراتهم بشكلٍ دائم ووضع مؤشرات محددة لقياس وتقييم الأداء والتي ستكون جميعها محلاً للمتابعة بصفة مستمرة، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من العاملين بوزارة الإنتاج الحربي، داخل مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

ينبغي أن يكون كل العاملين فخورين بإنتمائهم للإنتاج الحربي

وأشار "جمبلاط" إلى أنه ينبغي أن يؤمن كل شخص في الإنتاج الحربي بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وأن يفخر كل أبناء الوزارة بإنتمائهم إلى هذا الكيان العظيم، محذرا من القيام بنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة التي من شأنها إثارة البلبلة في هذه المرحلة المفصلية التي تشهدها وزارة الإنتاج الحربي الآن والتي تستدعي تضافر الجهود والعمل يدًا بيد للإرتقاء بالوزارة، وأن يساهم كل فرد من أبناء الإنتاج الحربي في وضع رؤية لتحقيق تغيير إيجابي وفِكر مختلف وإرادة قوية لقهر المستحيل وصناعة المجد والتطوير بما يليق بمكانة الإنتاج الحربي.

ووجّه الوزير بترسيخ مباديء العدل والمساواة والشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص وإثابة المتميزين في عملهم ومعاقبة المتكاسلين بجميع الجهات التابعة، مشددًا على أنه لم ولن يتهاون مع أي متقاعس عن تنفيذ الأعمال الموكلة له، مشجعًا العاملين على طرح أفكارهم ومقترحاتهم بشأن سير العمل، مؤكدًا أنه سيتولى شخصيًا الإطلاع على كل ما يرد بصناديق المقترحات والشكاوى داخل كل الجهات التابعة للوزارة.

واختتم اللقاء بتأكيده أن كل العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها في تحدٍ مع الوقت، ولابد من تحقيق تغيير وأثر إيجابي حقيقي يشعر به الجميع داخل وخارج الإنتاج الحربي.