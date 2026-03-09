احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري

أصدر الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، قراراً حمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٦، بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢٦، بتشكيل لجنة متخصصة لتوثيق تاريخ الوفد المصرى وتراثه، جاء ذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسى للحزب.



وتضمنت المادة الأولى تشكيل لجنة متخصصة لتوثيق تاريخ الوفد المصرى وتراثه، احتفالاً بالذكرى 107 لانطلاق شرارة ثورة 1919 وما تضمنته أحداثها من نضال للمصريين فى سبيل الاستقلال.



وضم التشكيل كلاً من فؤاد بدراوى رئيساً، والدكتور محمد عبده عضواً، والدكتور علاء حمدى شوالى عضواً، والمهندس حسين منصور عضواً، وشريف عارف مقرراً.



وحددت المادة الثانية اختصاصات اللجنة، حيث أتاحت للجنة تأسيس مركز متخصص لحفظ وتوثيق تاريخ الوفد المصرى قبل عام 1953 وبعد عودته للحياة السياسية عام 1984، وإتاحته للأجيال الجديدة بصورة علمية حديثة تعتمد على الوثائق والإنتاج البصرى والتفاعل الثقافى وجمع وتوثيق الوثائق المتعلقة بحزب الوفد التى توثق تأثير الوفد فى الحياة السياسية المصرية والعربية.



وأتاح البند الثانى للجنة الاستعانة بالوثائق البريطانية الموجودة فى مكتبة مجلس العموم البريطانى والوثائق الأمريكية الموجودة فى مكتبة الكونجرس الأمريكى والمتعلقة بالوفد فى الفترة ما بين عام 1981 وعام 1953.



كما أتاح البند الثالث فى المادة الثانية للجنة تأسيس مكتبة تراثية شاملة فى إطار عرض بانورامى، تكون مفتوحة أمام زوار الحزب وضيوفه والباحثين والمختصين، وتتولى إنتاج محتوى بصرى وإتاحته للأجيال الجديدة عبر المنصات الرقمية (أفلام وثائقية- إنتاج برامج قصيرة للسوشيال ميديا).



وأشار البند الرابع إلى أن يتم ضم محتويات المكتبة الخاصة بمعهد الدراسات السياسية إلى مكتبة التراث الوفدى وحصر كل ما يتعلق بتاريخ الوفد وتراثه الوطنى وتسجيله فى سجلات معتمدة بخاتم الحزب وتوقيع رئيس الوفد ويكون محتوى المكتبة عهدة لأمين المكتبة وتخضع للجرد السنوى باعتبارها أحد أصول الوفد.

كما نص البند الخامس على توثيق الشهادات الشفوية لأبناء الوفد وعائلاتهم والمعاصرين والخبراء حول المواقف التاريخية لحزبنا العريق.



كما نص البند السادس على تنظيم فعاليات واحتفالات وطنية مرتبطة بالمناسبات التاريخية للوفد والمئويات المتعلقة بنضاله، ودعم وخدمة البحث العلمى فى تاريخ مصر السياسى والاجتماعى المتعلق بالوفد، من خلال بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية بالدولة والهيئات، وإعداد الدراسات التاريخية، وإصدار الكتب والتقارير، وتنظيم نداوات علمية متخصصة حول دور الوفد المصرى.



كما أتاحت المادة الثالثة للجنة أن تتواصل مع العائلات الوفدية القديمة وجمع ما قد يكون لديها من وثائق ترتبط بتاريخ الوفد.

وتضمنت المادة الرابعة أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.