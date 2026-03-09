قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي : أعظم ما يميز مصر شعبها الأصيل ووعيه المستنير
قالي عليكي سحر وهفكه .. سيدة تتهم دجالا بالاعتداء عليها بأطفيح
اقتصاد

وفد وزارة البترول يستعرض فرص الاستثمار في التعدين المصري خلال جلسة ترويجية بكندا

أمل مجدى

ضمن فعاليات معرض ومؤتمر رابطة المنقبين والمطورين (PDAC) بمدينة تورونتو الكندية خلال الفترة من 1 إلى 4 مارس، شارك وفد وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية السعودية والصناعات التعدينية في جلسة ترويجية بعنوان «تسليط الضوء على مصر» لعرض فرص الاستثمار في قطاع التعدين المصري، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة MineAfrica ومجلس الأعمال الكندي–الأفريقي، وبمشاركة عدد من شركات ومؤسسات التعدين العالمية.

وخلال الجلسة، تم استعراض رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعدين، وما شهدته البيئة التشريعية والتنظيمية من إصلاحات أسهمت في تعزيز جاذبية الاستثمار، إلى جانب إبراز الإمكانات الجيولوجية الواعدة التي تتمتع بها مصر، خاصة في مناطق الدرع العربي النوبي الغنية بالمعادن.

واستعرض الجيولوجي ياسر رمضان مقومات الاستثمار في قطاع التعدين المصري، موضحًا ما تمتلكه مصر من ثروات معدنية متنوعة وتشريعات حديثة وموقع استراتيجي متميز، إلى جانب التحول الرقمي الجاري في القطاع لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار.

 وقدم باتريك بارنز رئيس استشارات المعادن والتعدين بشركة Wood Mackenzie عرضًا تحليليًا حول موقع مصر على خريطة التعدين العالمية، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة غير المستكشفة التي تمتلكها مصر في مجالي الذهب والمعادن الحيوية، وما تمثله الإصلاحات الأخيرة من عامل جذب للشركات الدولية.

وتناول ستيوارت بيلي مسئول الاستدامة والشؤون المؤسسية بشركة أنجلو جولد أشانتي، المشغلة لمنجم السكري، تجربة الشركة في الاستثمار بمصر، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار، وأهمية تعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية البيئية في عمليات التعدين.

و استعرض جايتان كويتس نائب رئيس الاستكشاف بشركة AKH Gold الفرص الاستكشافية الواعدة في مصر، موضحًا أن الدرع العربي النوبي يعد من المناطق الجيولوجية الغنية بالذهب التي لم تشهد بعد أنشطة استكشاف كافية.

وتحدث ديف هاربر الرئيس التنفيذي لشركة Geodrill عن الدور الذي تلعبه خدمات الحفر والاستكشاف في دعم أنشطة التعدين، مؤكدًا أهمية توافر بنية تحتية وخدمات فنية متخصصة لتسريع وتيرة الاستكشاف وتحويل الاكتشافات الجيولوجية إلى مشروعات إنتاجية.

وقدم دارين لابرينز نائب رئيس الاستكشاف بشركة Red Sea Resources عرضًا حول أنشطة الشركة الاستكشافية في مصر، مشيرًا إلى أن المناطق الواقعة ضمن نطاق الدرع العربي النوبي لا تزال غير مستكشفة بالشكل الكافي، ما يتيح فرصًا واعدة لتحقيق اكتشافات جديدة.

واختتم مايك سيلفر رئيس شركة Lotus Gold العروض، متناولًا فرص الاستثمار في قطاع الذهب في مصر، مؤكدًا أن التطورات التنظيمية والاهتمام الحكومي بتطوير القطاع يسهمان في تعزيز ثقة المستثمرين وفتح المجال أمام مشروعات استكشافية جديدة.

البترول الغاز النفط التعدين وزارة البترول

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

