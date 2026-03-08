قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بعد شكاوى المواطنين.. طلب إحاطة لوزير البترول بشأن نقص وزن أنابيب البوتاجاز

النائب علاء سليمان الحديوي عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج
النائب علاء سليمان الحديوي عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج
معتز الخصوصي

تقدم النائب علاء سليمان الحديوي عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بطلب إحاطة موجه إلى المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ما ورد من شكاوى متكررة من عدد من المواطنين حول نقص وزن بعض أسطوانات البوتاجاز المنزلية الخارجة من مصنع شركة بوتاجاسكو بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج.

وأوضح الحديوي خلال طلب الإحاطة، أن عددًا من المواطنين تقدموا بشكاوى تفيد بوجود ملاحظات تتعلق بتعبئة بعض أسطوانات البوتاجاز بأوزان أقل من المقررة، مشيرًا إلى أن تلك الوقائع تكررت في بعض الحالات، وهو ما يثير القلق لدى المواطنين خاصة مع الاعتماد الكبير على أسطوانات البوتاجاز في الاستخدامات المنزلية اليومية.

ولفت الحديوي إلى أن الوزن القياسي لأسطوانة البوتاجاز المنزلية في مصر يبلغ إجماليًا نحو 30 إلى 31 كيلوجرامًا، ويتضمن ذلك حوالي 12.5 كيلوجرام من الغاز الصافي، بالإضافة إلى وزن الأسطوانة الفارغة المصنوعة من الحديد والذي يتراوح عادة بين 16 إلى 18 كيلوجرامًا، منوها بأن الشكاوى الواردة تشير إلى وصول بعض الأسطوانات إلى المواطنين بأوزان أقل من المقرر بشكل ملحوظ.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الشكاوى تستوجب التحقق منها بشكل عاجل، للتأكد من سلامة عمليات التعبئة والرقابة داخل المصنع، وضمان عدم وجود أي خلل قد يؤدي إلى خروج أسطوانات ناقصة الوزن إلى المواطنين.

وطالب النائب علاء سليمان الحديوي وزارة البترول والثروة المعدنية بسرعة مراجعة آليات الرقابة والتفتيش على عمليات تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمصنع بوتاجاسكو في أخميم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع مراحل التعبئة والتوزيع بالأوزان القياسية المحددة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الخدمة بالشكل الكامل والعادل.

طلب إحاطة وزير البترول والثروة المعدنية محافظة سوهاج مصنع شركة بوتاجاسكو أخميم

