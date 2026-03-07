طلب إحاطة في البرلمان بشأن تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر

تقدم عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، رغم قيامهم بتوريد المحصول في المواعيد المحددة.

وأوضح النائب أن المزارعين يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، الأمر الذي يضع عليهم أعباء كبيرة في ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج، ما يفاقم من معاناتهم ويؤثر على قدرتهم على الاستمرار في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

وطالب أبو الشيخ بسرعة صرف المستحقات المتبقية للمزارعين، مؤكدًا ضرورة وضع جدول زمني واضح بالتنسيق مع وزارة المالية لإنهاء هذا الملف بشكل عاجل، بما يضمن رفع العبء عن كاهل المزارعين ودعمهم في مواجهة التحديات التي يمر بها القطاع الزراعي.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دعم مزارعي قصب السكر باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية للإنتاج الزراعي في صعيد مصر، لافتًا إلى أن سرعة إنهاء هذا الملف تسهم في تحقيق الاستقرار للمزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.