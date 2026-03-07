قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

رئيس شباب النواب: ندرس إعداد تشريع لاستفادة الأندية من الدعم الحكومي

فريدة محمد

كشف النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، عن  اعداد  مقترح يقضي بمعاملة  وزارة الشباب للأندية بمثل معاملة مراكز الشباب، من خلال تقديم الدعم  الكامل لها.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية ، التي نظمها النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، حول مستقبل الرياضة بالإسكندرية بحضور وزير الشباب والرياضة الكابتن جوهر نبيل ، والمهندس ايمن عطية محافظ الإسكندرية .

وأكد النائب محمد مجاهد ، أن لجنة الشباب والرياضة  ونواب محافظة الإسكندرية  سيعملون على دراسة هذا المقترح تمهيدًا لبحث آليات تنظيمه تشريعيًا بما يحقق العدالة بين مختلف الهيئات الرياضية، ، لافتا إلي أن يتوجب علي وزارة الشباب بمعاملة الأندية الشعبية الموجودة  معاملة مراكز الشباب من حيث الدعم الحكومي لمساعدتها في مواجهة الظروف الحالية.

وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلى أن العديد من من النواب ، ورؤساء الأندية المشاركين  في الجلسة، أكدوا أن الأندية  الشعبية والصغيرة تعاني بشكل كبير من عدم وجود أي دعم رسمي لها خاصة في ظل التحديات والضغوط التي تواجهها هذه المؤسسات الرياضية لاسيما فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية من التزامات مالية نتيجة الأجور والمرتبات للأجهزة واللاعبين،وهو الأمر الذي سيدفع لجنة الشباب للبحث عن آلية قانونية لدعم تلك الأندية من قبل وزارة الشباب ،

وأشار  رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن اللقاء الموسع الذي جمع الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مع عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأندية بالمحافظة، يمثل خطوة مهمة نحو معالجة عدد من الملفات التاريخية التي تواجه أندية الإسكندرية.

وأوضح مجاهد، أن اللقاء جاء في إطار حرص لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على فتح قنوات مباشرة للحوار بين الحكومة والأندية الرياضية، بما يسهم في دعم المؤسسات الرياضية العريقة بالإسكندرية وتعزيز دورها الرياضي والمجتمعي.

كما أكد أن اللقاء أسفر عن عدد من النتائج المهمة، في مقدمتها دعم استكمال إنشاء أحد مراكز الشباب بمنطقة المنتزه، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا جاريًا بين الوزارة والمحافظة لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، بما يحقق خدمة حقيقية لشباب المنطقة.

وأضاف مجاهد، أن نادي الاتحاد السكندري طرح خلال اللقاء مقترحًا استثماريًا لتعظيم موارده من خلال استغلال بعض الأصول، وهو ما لاقى استجابة من محافظ الإسكندرية الذي أكد دراسة المقترح بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ظل دعم من وزارة الشباب والرياضة.

وفيما يتعلق بـ نادي الترام، أكد مجاهد أن النقاش انتهى إلى التأكيد على استمرار النادي والحفاظ على كيانه، وهو ما يمثل خطوة مهمة للحفاظ على أحد الأندية التاريخية في الإسكندرية.

وأضاف أن الزيارة شهدت كذلك حل مشكلة قائمة بالنادي الأوليمبي المصري بعد التنسيق مع محافظة الإسكندرية، حيث تعهد المحافظ بإنهاء الإجراءات اللازمة لحلها.

كما طرح نادي سبورتنج عددًا من المقترحات الخاصة ببعض التعديلات الإنشائية داخل النادي، مشيرًا إلى أنه سيتم دراستها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد مجاهد أن الأندية التاريخية في الإسكندرية تمثل جزءًا من ذاكرة الرياضة المصرية، مشددًا على أهمية دعمها والحفاظ عليها باعتبارها مؤسسات رياضية ومجتمعية لعبت دورًا كبيرًا في صناعة أبطال الرياضة المصرية عبر عقود طويلة.

وفي ختام اللقاء، توجه رئيس لجنة الشباب والرياضة بالشكر إلى الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على تفاعله الإيجابي مع القضايا المطروحة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل دورها الرقابي والتشريعي لدعم وتطوير المنظومة الرياضية في مصر.

كما أعرب عن تقديره للمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نقلة حقيقية في تطوير البنية الرياضية وخدمة شباب الإسكندرية.

محمد مجاهد لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب وزارة الشباب

