قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذعر يسيطر على وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ إيراني

الذعر يسيطر على وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ إيراني
الذعر يسيطر على وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ إيراني
فرناس حفظي

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض صاروخ  إيراني أثار حالة من الذعر في وسط إسرائيل.

وأشارت نجمة داود الحمراء، إلى عدم ورود أي تقارير عن وقوع إصابات.

من جانب آخر، انطلقت صفارات الإنذار في مناطق دان، والسهل الساحلي، واليركون، وشارون، والوادي، والسامرة، بسبب عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

وفي وقت سابق، جدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيره لسكان جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، قائلاً: إن الجيش الإسرائيلي يتواجد بقوة كبيرة في المنطقة.

وأضاف أدرعي، أن "الغارات مستمرة، حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة في المنطقة لذا، حفاظاً على سلامتكم، نكرر دعوتنا لكم لإخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الليطاني"، مشيرا إلى أن أي شخص يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يُعرّض حياته للخطر.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، أكبر أمر له حتى الآن بالإخلاء الفوري لضواحي بيروت الجنوبية.

الجيش الإسرائيلي صاروخ إيراني وسط إسرائيل نجمة داود الحمراء مناطق دان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

لبنان

الضاحية الجنوبية في لبنان تحت وطأة التأهب العسكري إثر غارات إسرائيلية مكثفة.. تفاصيل

برنامج نورانيات قرآنية

سؤال اليوم الـ17 من شهر رمضان.. مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد

حسام موافي

حسام موافي: أحد مضاعفات مرض السكر هو التهاب أطراف الاعصاب

بالصور

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد