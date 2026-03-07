الذعر يسيطر على وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ إيراني

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض صاروخ إيراني أثار حالة من الذعر في وسط إسرائيل.

وأشارت نجمة داود الحمراء، إلى عدم ورود أي تقارير عن وقوع إصابات.

من جانب آخر، انطلقت صفارات الإنذار في مناطق دان، والسهل الساحلي، واليركون، وشارون، والوادي، والسامرة، بسبب عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

وفي وقت سابق، جدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيره لسكان جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، قائلاً: إن الجيش الإسرائيلي يتواجد بقوة كبيرة في المنطقة.

وأضاف أدرعي، أن "الغارات مستمرة، حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة في المنطقة لذا، حفاظاً على سلامتكم، نكرر دعوتنا لكم لإخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الليطاني"، مشيرا إلى أن أي شخص يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يُعرّض حياته للخطر.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، أكبر أمر له حتى الآن بالإخلاء الفوري لضواحي بيروت الجنوبية.