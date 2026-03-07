قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية
نقابة المعلمين المصرية.. 26 عامًا من الصراعات والحراسة القضائية وانتخابات يتيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مختار جمعة: الدعاء جوهر العبادة واستجابته تتحقق عبر 3 عطايا ربانية

د. محمد مختار جمعة
د. محمد مختار جمعة
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الدعاء يمثل جوهر العبادة في الإسلام مستندًا إلى ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من تأكيدات على مكانته العظيمة وأثره في حياة المؤمن.

 وأوضح خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت أن القرآن الكريم تحدث عن الدعاء حديثًا واسعًا مبينًا جانبًا من دعوات الأنبياء ومشيراً إلى قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين حيث فسر العلماء العبادة هنا بالدعاء بما يدل على عظيم شأنه وفضله.

وأضاف جمعة أن المؤمن حين يدعو الله لا يخرج دعاؤه عن ثلاث حالات إما أن تُستجاب دعوته كما طلب أو يُدخر له ثوابها يوم القيامة أو يُدفع عنه من السوء مثلها مؤكداً أن الإنسان قد يظن أن دعاءه لم يُستجب بينما تكون الاستجابة قد تحققت فعلياً على أحد هذه الأوجه الثلاثة. 

وأشار إلى أن السنة النبوية بيّنت أوقاتًا وأحوالًا يكون الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة ومنها دعاء الصائم طوال صيامه وعند فطره وكذلك دعوة الإمام العادل ودعوة المظلوم التي يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزته وجلاله لينصرنها ولو بعد حين.

واستعرض نماذج من دعوات الأنبياء في القرآن الكريم ومنها دعاء نبي الله نوح عليه السلام حين نصر الله استغاثته ونجاه وكذلك دعاء نبي الله زكريا عليه السلام الذي استجاب الله له ووهب له يحيى مبيناً أن قدرة الله لا تتقيد بالأسباب فهو يعطي متى شاء. 

وتطرق إلى دعاء الأنبياء أيوب ويونس عليهما السلام مؤكداً أن نجاة يونس من الغم ليست خاصة به وحده بل هي وعد إلهي لكل المؤمنين الذين يتوجهون لربهم بالتسبيح والاستغفار.

وبيّن أن من مفاتيح إجابة الدعاء الإكثار من السجود حيث يكون العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد إضافة إلى الدعاء في جوف الليل والحرص على ساعة الإجابة يوم الجمعة ودعاء الوالدين الذي يعد كنزًا عظيمًا لا ينفد. 

وأشار إلى أن على المسلم أن يكثر من الدعاء ويلجأ إلى الله في كل أحواله سواء في الرخاء أو الشدة مع اليقين الكامل بأن الله كريم لا يرد عبده خائبًا إذا رفع يديه إليه داعيًا ومتضرعًا.

محمد مختار جمعة الدعاء وزير الأوقاف السابق جوف الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

تراكم المخلفات

وزيرة التنمية المحلية توجه بمتابعة جهود التعامل مع شكاوي المواطنين في الجيزة والفيوم

زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس تكشف أسرار هرم "ساحورع" في ندوة علمية بقصر الأمير طاز

الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المعلمين

الزناتي: ملتزمون بتنفيذ حكم القضاء وإجراء انتخابات نقابة المعلمين

بالصور

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
نهال طايل
نهال طايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد