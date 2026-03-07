تعادل مثير بين أوساسونا ومايوركا في الدوري الإسباني

فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على مواجهة أوساسونا ومايوركا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاديو السادار ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وبدأ مايوركا التسجيل عن طريق فيدات موريكي في الدقيقة 35، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 61، ليضع فريقه في المقدمة.

لكن أصحاب الأرض عادوا بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث سجل كيكي بارخا هدف أوساسونا الأول في الدقيقة 89، قبل أن يخطف أنتي بوديمير هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

وشهدت المباراة حالتي طرد، حيث تلقى يان فيرجيل لاعب مايوركا بطاقة حمراء في الدقيقة 73، بينما تعرض راؤول جارسيا لاعب أوساسونا للطرد في الدقيقة 82، ليكمل الفريقان الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين لكل منهما.

وبهذه النتيجة رفع أوساسونا رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، فيما وصل رصيد مايوركا إلى 25 نقطة في المركز الثامن عشر.