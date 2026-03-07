ترامب يعلن تشكيل تحالف عسكري لمواجهة عصابات المخدرات بعد القضاء على إل مينشو في المكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، عن تشكيل تحالف عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة عصابات المخدرات، وذلك بعد القضاء على زعيم إحدى أخطر العصابات المكسيكية، إل مينشو.

وأكد ترامب أن التحالف يهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود ووقف تأثير العصابات على المنطقة.

كما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فعالية مع قادة إقليميين في فلوريدا، مشيرًا إلى الحرب في إيران، وقال عن النظام الإيراني: "إنهم أشرار"، مدعيًا أن الجيش الأمريكي "ضرب 42 سفينة حربية إيرانية في ثلاثة أيام"، وأضاف لاحقًا أنهم مرضى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحقق أكثر مما خططنا له في إيران و نعمل عل تقليص عدد القتلى الأمريكيين في الحرب.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، إيران تستسلم تحت وطأة الضربات الأمريكية والإسرائيلية وتتحول إلى الطرف الخاسر في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستُضرب "بقسوة بالغة" اليوم ما لم يستسلم النظام، وهدّد أفرادًا ومناطق لم تكن مُستهدفة سابقًا.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "هناك مناطق وجماعات من الناس، لم تكن مُستهدفة حتى هذه اللحظة، تُدرس جديًا إمكانية تدميرها بالكامل والموت المُحقق بسبب سلوك إيران المُشين".