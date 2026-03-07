ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مارس

شهدت أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية قفزة جديدة فى أسعارها ، وذلك نتيجة زيادة الإقبال على الشراء نتيجة المواسم المتتالية .

يقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيه يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم

وصعدت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 100 جنيه بالمزرعة بعدما وصل إلى 90 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 10 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 67 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 115 جنيهات بعدما كان سعرها 100 جنيه وتصل للمستهلك 130 جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـ 230 جنيها في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110 جنيهات.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جنيهات جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و35 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر 25 جنيهاً

بط بيور 20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

ارتفاع أسعار الدواجن

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن تشهد ارتفاعًا في الوقت الحالي، مرجعًا ذلك إلى زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان، والتي تصل إلى نحو 35% مقارنة بالمعدلات الطبيعية، موضحًا أن الدواجن والبيض من السلع الحية التي تتأثر بشكل مباشر بعوامل العرض والطلب.

وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حجم إنتاج الدواجن في مصر كبير، إلا أن أداء المزارع يتراجع نسبيًا خلال فصل الشتاء نتيجة ارتفاع تكاليف التدفئة، لافتًا إلى أن عددًا من المربين تكبدوا خسائر خلال الفترة الماضية، خاصة من منتصف عام 2025 وحتى ديسمبر من العام نفسه.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن تخضع لآلية العرض والطلب، متوقعًا أن تشهد الأسعار تراجعًا مع تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة. كما أكد أن تكلفة الاستيراد عادة ما تكون أعلى من الإنتاج المحلي، مشددًا على أن الأولوية هي دعم الإنتاج المحلي والحفاظ على المربين، معربًا عن أمله في استقرار الإنتاج وتحسن أداء المزارع، بما ينعكس إيجابيًا على المستهلك.