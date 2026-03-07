قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة
صلاة الضحى.. اعرف وقتها وكيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حلم سيأخذونه لقبورهم.. الرئيس الإيراني يرد على طلب ترامب بالاستسلام غير المشروط

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت إن مطالبة الولايات المتحدة بالاستسلام غير المشروط "حلمٌ يجب أن يأخذوه معهم إلى قبورهم".

وأدلى مسعود بيزشكيان بهذا التصريح في خطاب مسجل مسبقًا بثه التلفزيون الرسمي يوم السبت.

كما اعتذر عن هجمات إيران على دول المنطقة - كما ورد في التقارير - مؤكدًا أن طهران ستوقفها، وملمحًا إلى أنها ناجمة عن سوء تفاهم داخل صفوفها.

يأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، أعلن جيش الاحتلال أن أكثر من 80 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو قصفت "بنية تحتية عسكرية رئيسية للنظام الإيراني" في طهران ووسط إيران.

وأوضح أن الأهداف شملت جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي في العاصمة الإيرانية، والتي قال إنها "تُستخدم كمجمع تدريب وتجمع لضباط الحرس الثوري الإيراني".

الرئيس الإيراني الاستسلام غير المشروط مسعود بزشكيان الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

ترشيحاتنا

البطاطس

بإجمالي 411 ألف طن.. الزراعة: فحص 290 ألف طن بطاطس مُعدة للتصدير خلال فبراير

مدبولي

الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والنقل والبترول والاتصالات

الشكاوى الحكومية

الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثة في مجالات الإسكان والأمن وضبط الأسعار

بالصور

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد