حلم سيأخذونه لقبورهم.. الرئيس الإيراني يرد على طلب ترامب بالاستسلام غير المشروط

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت إن مطالبة الولايات المتحدة بالاستسلام غير المشروط "حلمٌ يجب أن يأخذوه معهم إلى قبورهم".

وأدلى مسعود بيزشكيان بهذا التصريح في خطاب مسجل مسبقًا بثه التلفزيون الرسمي يوم السبت.

كما اعتذر عن هجمات إيران على دول المنطقة - كما ورد في التقارير - مؤكدًا أن طهران ستوقفها، وملمحًا إلى أنها ناجمة عن سوء تفاهم داخل صفوفها.

يأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، أعلن جيش الاحتلال أن أكثر من 80 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو قصفت "بنية تحتية عسكرية رئيسية للنظام الإيراني" في طهران ووسط إيران.

وأوضح أن الأهداف شملت جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي في العاصمة الإيرانية، والتي قال إنها "تُستخدم كمجمع تدريب وتجمع لضباط الحرس الثوري الإيراني".