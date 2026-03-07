سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت أن سلاح الجو شنّ موجة جديدة من الغارات الجوية "واسعة النطاق" على أهداف تابعة للنظام الإيراني في طهران وأصفهان.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، أنه شن قصفا جويا مكثف بأكثر من 80 طائرة على مصنع صواريخ تحت الأرض وجامعة تابعة للحرس الثوري الإيراني خلال غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية رئيسية، من بينها مصنع صواريخ باليستية تحت الأرض وأكاديمية عسكرية.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان له أن أكثر من 80 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ألقت 230 قنبلة على هذه المواقع خلال الغارات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ومن بين الأهداف موقع تحت الأرض "لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية، كان ينطلق منه مئات الجنود من القوات المسلحة للنظام الإيراني".

وأضاف جيش الاحتلال أن الموقع "كان يضم ملاجئ ومقرات عسكرية لعناصر النظام".

كما أفاد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعًا آخر لتخزين الصواريخ، يضم ملاجئ وبنية تحتية لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى جامعة الإمام الحسين، الأكاديمية العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي وصفها الجيش بأنها "كانت بمثابة مركز عمليات طارئة ومجمع تجميع للحرس الثوري"، بما في ذلك خلال الحرب.