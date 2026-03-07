قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
ضبط سائق وآخر روجا المخدرات بسيارة ميكروباص في القليوبية
ترامب يطالب إيران بـ«استسلام غير مشروط»… لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يقبلها الله من غير المسلم.. صلاة تغفر الذنوب وتجلب الرزق في رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان

طهران
قسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت أن سلاح الجو شنّ موجة جديدة من الغارات الجوية "واسعة النطاق" على أهداف تابعة للنظام الإيراني في طهران وأصفهان.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، أنه شن قصفا جويا مكثف بأكثر من 80 طائرة على مصنع صواريخ تحت الأرض وجامعة تابعة للحرس الثوري الإيراني خلال غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية رئيسية، من بينها مصنع صواريخ باليستية تحت الأرض وأكاديمية عسكرية.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان له أن أكثر من 80 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ألقت 230 قنبلة على هذه المواقع خلال الغارات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ومن بين الأهداف موقع تحت الأرض "لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية، كان ينطلق منه مئات الجنود من القوات المسلحة للنظام الإيراني".

وأضاف جيش الاحتلال أن الموقع "كان يضم ملاجئ ومقرات عسكرية لعناصر النظام".

كما أفاد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعًا آخر لتخزين الصواريخ، يضم ملاجئ وبنية تحتية لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى جامعة الإمام الحسين، الأكاديمية العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي وصفها الجيش بأنها "كانت بمثابة مركز عمليات طارئة ومجمع تجميع للحرس الثوري"، بما في ذلك خلال الحرب.

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

بالصور

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

