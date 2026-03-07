إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”

حذرت السلطات الإيرانية المواطنين من تصوير مواقع سقوط القنابل في البلاد، مؤكدةً أن ذلك قد يُعرّضهم لخطر اعتبارهم "جواسيس للعدو".

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية يوم السبت، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء فارس الرسمية: "لا تُرسلوا صورًا إلى شبكات الأقمار الصناعية الإرهابية، وإلا فسنتخذ إجراءات صارمة ضدكم".

وأضاف التقرير أن الوزارة زعمت أن عددًا قليلًا من الجواسيس "الصهيونيين الأمريكيين" يقومون بتصوير المواقع وإرسال الصور إلى "شبكات الأقمار الصناعية الإرهابية"، مؤكدةً أن أنشطة التجسس "تخضع للمراقبة".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت أن سلاح الجو شنّ موجة جديدة من الغارات الجوية "واسعة النطاق" على أهداف تابعة للنظام الإيراني في طهران وأصفهان.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، أنه شن قصفا جويا مكثف بأكثر من 80 طائرة على مصنع صواريخ تحت الأرض وجامعة تابعة للحرس الثوري الإيراني خلال غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية رئيسية، من بينها مصنع صواريخ باليستية تحت الأرض وأكاديمية عسكرية.